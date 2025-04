Motorola Edge 60 Fusion debiutuje w Polsce. Oto cena

Motorola Edge 60 Fusion to pierwszy tegoroczny model z rodziny Edge. Zgodnie z najnowszymi trendami na rynku, telefon wyróżnia się zwiększoną odpornością. Poza zastosowaniem odpornego szkła Corning Gorilla Glass 7i do ochrony ekranu, smartfon spełnia normę IP69 – co oznacza, że przetrwa nie tylko zanurzenie, ale także kontakt ze strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem. Zapewnia też zgodność z wymogami testów MIL-STD-810H. Atutem jest ponadto technologia Water Touch, umożliwiająca obsługę ekranu nawet wtedy, gdy jest mokry.