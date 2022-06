Philips szykuje monitory z wbudowaną kamerą, głośnikami i joystickiem

Szukasz nowego monitora do pracy lub internetu? Philips proponuje dwie solidnie wykonane propozycje QHD i FHD z wbudowaną kamerą oraz zestawem głośników.

Bez różnicy czy ktoś korzysta z komputera do przeglądania internetu, oglądania filmów i seriali, pracy czy grania w gry. Każde stanowisko komputerowe wymaga przynajmniej jednego monitora. A pandemia COVID-19 i lockdowny zmieniły wymagania użytkowników. Przy pracy zdalnej konieczna często stała się kamerka wideo.

Philips kusi konsumentów wbudowanymi kamerami 5 MP

Tym samym przy drastycznie zwiększonym popycie ceny i dostępność w sklepach kamer do wideokonferencji drastycznie się zmieniła. Nie każdy chce też dodatkowy sprzęt na biurku z własnym przewodem. Tutaj z pomocą przychodzą specjalne monitory, a dwa z nich to nowe, uniwersalne modele Philipsa.

Philips 27E1N5600HE to 27-calowy monitor z matrycą IPS o rozdzielczości QHD (2560 x 1400 pikseli) i częstotliwości odświeżania do 75 Hz. Mamy tutaj do czynienia z czasem reakcji wynoszącym 4 ms, kontrastem 1000:1 oraz jasnością do 300 cd/m². Zestaw złącz wideo obejmuje dwa HDMI 2.1 i dwa DisplayPort 1.4.

Philips 24E1N5300HE to mniejsza, 24-calowa propozycja. Ponownie mowa o matrycy IPS z podświetleniem W-LED, ale rozdzielczość to już Full HD (1920 x 1080 pikseli). Częstotliwość odświeżania, czas reakcji, kontrast i maksymalna jasność pozostają bez zmian. Zestaw złącz to jednak dwa HDMI 2.0 i dwa DisplayPort 1.4.

Na panelu I/O obu monitorów znalazły się również huby oferujące cztery porty USB typu A, a i nie zabrakło jednego USB typu C z funkcją szybkiego ładowania do 65 W. Oba monitory dysponują wbudowanymi głośnikami 2x 5 W. Najważniejsza jest jednak kamerka internetowa o rozdzielczości 5 MP i kompatybilna z Windows Hello oraz joystick to łatwego nawigowania po OSD i zmiany ustawień.

Philips 27E1N5600HE i 24E1N5300HE mają trafić do polskich sklepów jeszcze w tym miesiącu. Ich sugerowane ceny ustalono na 2039 i 1579 złotych. Czyli całkiem sporo jak na oferowaną specyfikację.

Zobacz: Karta graficzna kilkaset złotych taniej – to możliwe. Mówię jak

Zobacz: Najlepsze na świecie monitory dla graczy wreszcie dostępne

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Philips

Źródło tekstu: oprac. własne