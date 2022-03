AOC Gaming G2: Przystępne cenowo monitory 165 Hz

AOC postanowiło odświeżyć swoje portfolio monitorów dla graczy. Tym razem jednostki z serii G2 doczekają się skoku częstotliwości odświeżania obrazu - z 144 Hz na 165 Hz. Na szczęście cena nadal ma pozostać bardzo przystępna.

Każda osoba, która spędza dużo czasu przy komputerze - bez różnicy czy na pracy, czy rozrywce - zdaje sobie sprawę z jednego. Inwestycja w stanowisko komputerowe to inwestycja w siebie. Mowa zarówno o komforcie, jak i zdrowiu. Dotyczy to monitora, myszki, klawiatury, słuchawek, biurka oraz fotela.

AOC kolejny raz wypuszcza ciekawe monitory gamingowe

Dzisiaj skupimy się na pierwszym z wymienionych elementów. Czemu? A no temu, że AOC odświeża swoją ofertę monitorów dla graczy. Już niedługo na rynek trafią cztery nowe jednostki 24- i 27-calowe, które będą mogły pochwalić się jeszcze wyższą częstotliwością odświeżania niż dotychczas.

Nowe jednostki to AOC 24G2SPU, 27G2SPU, 24G2SPAE i 27G2SPAE, należące do serii G2. Mają one zastąpić dotychczas sprzedawane modele 24G2U, 27G2U, 24G2AE i 27G2AE. Wszystkie z wymienionych oparto na matrycach typu IPS, które oferują rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli.

Modele 24-calowe mogą pochwalić się jasnością 300 cd/m2, zaś 27-calowe to 250 cd/m2. Reszta parametrów jest współdzielona - kontrast 1000:1, czas reakcji 4 ms (GtG), częstotliwość odświeżania do 165 Hz.

Identycznie wygląda również zestaw złącz - dwa HDMI 1.4, jeden DisplayPort 1.2, jedno VGA (D-Sub). Wisienką na torcie jest technologia synchronizacji obrazu Adaptive Sync oraz otwory montażowe VESA 100.

Modele z oznaczeniem SPU różnią się od SPAE wyłącznie stopą z większymi możliwościami regulacji oraz obecnością lub brakiem koncentratora USB (4x USB 3.2 Gen 1 typu A z funkcją szybkiego ładowania).

Nowe monitory AOC z rodziny G2 mają trafić do sprzedaży w Polsce w najbliższych miesiącach, wpierw dostępne będą bardziej rozbudowane modele. Ich sugerowane ceny wyglądają następująco:

AOC 24G2SPU – 1119 PLN, przełom marca i kwietnia;

– 1119 PLN, przełom marca i kwietnia; AOC 27G2SPU – 1339 PLN, przełom marca i kwietnia;

– 1339 PLN, przełom marca i kwietnia; AOC 24G2SPAE – 1029 PLN, lipiec;

– 1029 PLN, lipiec; AOC 27G2SPAE – 1249 PLN, lipiec.

Źródło zdjęć: AOC

Źródło tekstu: AOC, oprac. własne