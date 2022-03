Arctic wchodzi na rynek wentylatorów serwerowych i chusteczek

Znany i ceniony producent wentylatorów komputerowych i układów chłodzenia procesora rozszerza swoją ofertę. Arctic zaprezentował chusteczki do czyszczenia CPU i GPU z pasty termoprzewodzącej oraz wentylatory serwerowe.



W komputerach niemal wszystkich czytelników Telepolis znajduje się jeden lub więcej wentylatorów. Mowa przeważnie o tych na chłodzeniu procesora i karty graficznej. Dalej zaś mamy "śmigła" zamontowane w obudowie. Najpopularniejszymi obecnie wariantami są jednostki 140- oraz 120-milimetrowe.

Arctic Cleaner MX czyści CPU i GPU bez użycia alkoholu

Na rynku jest jednak całe zatrzęsienie innych modeli. W ostatnim czasie zyskują na popularności wentylatory 200-milimetrowe montowane na froncie, a kiedyś popularne były 80-milimetrowe. Jeszcze innym światem są serwery 1U, które korzystają z małych jednostek. Podobne "śmigła" trafiają również do routerów, NASów, switchy czy drukarek 3D. I to właśnie takie jednostki zaoferowała ceniona w branży firma Arctic.

Arctic S4028 to nowa seria wentylatorów 40-milimetrowych klasy serwerowej. Mają one głębokość 28 milimetrów, dysponują pięcioma łopatkami oraz wytrzymałym, podwójnym łożyskiem kulkowym. Do wyboru są dwa warianty różniące się maksymalną prędkością obrotową i wydajnością.

Arctic S4028-6K pracują w zakresie od 250 do 6000 RPM przy wydajności do 7,1 CFM i ciśnieniu do 4,2 mmH2O. Arctic S4028-15K to prędkości od 1400 do 15 000 RPM przy wydajności do 19,23 CFM i ciśnieniu do 26,5 mmH2O. Deklarowana kultura pracy nie została zdradzona, ale łatwo się domyślić, że cicho nie będzie.

Kolejną nowością jest Arctic Cleaner MX, czyli chusteczki do czyszczenia procesora, rdzenia karty graficznej i innych podzespołów z pasty termoprzewodzącej. Nie są one oparte na alkoholu, a zamiast tego na substancji zwanej "limonen". Odpowiada ona za zapach cytryn i znajduje się głównie w ich skórce.

Opisywane chusteczki wykonane zostały z mikrofazowego materiału celulozowego, a więc nie rysują czyszczonej powierzchni i nie zostawiają na niej żadnych drobin. Opakowanie Arctic Cleaner MX składa się z czterdziestu sztuk, każda pakowana oddzielnie, umożliwiając łatwe i szybkie użycie bez ryzyka wysychania.

Nowe produkty firmy Arctic trafiły już do sprzedaży. Wentylatory Arctic S4028-6K kosztują 11 euro za sztukę lub 30 euro za pięciopak, czyli około 52 i 140 złotych. Arctic S4028-15K to wydatek rzędu 12 i 35 euro, a więc około 56 i 165 złotych. Arctic Cleaner MX kosztują 11 euro, czyli około 52 złote.

