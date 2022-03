Legendarne chłodzenie procesora doczekało się jeszcze lepszej wersji

Kupiłeś nowy zestaw komputerowy? Jest głośny, a procesor osiąga wysokie temperatury? Panaceum może być najnowszy cooler CPU japońskiej firmy Scythe.

Zarówno procesory AMD, jak i Intela w ostatnich latach zanotowały ogromny skok wydajności. Zarówno dzięki obsłudze nowych standardów pamięci RAM oraz interfejsów PCI Express, ale również za sprawą znacznie większej liczby rdzeni i wątków oraz wyższym taktowaniom.

Japończycy obiecują ciszę i niskie temperatury

To jednak oznacza wyższy pobór mocy, a ten przekłada się na wyższe temperatury. Zwłaszcza pod obciążeniem, czyli w grach i programach. Z tego powodu na popularności zyskują chłodzenia od firm trzecich. Cechują się one zarówno większą wydajnością, jak i lepszą kulturą pracy względem fabrycznych coolerów.

Jednym z cenionych producentów na rynku jest japońska firma Scythe, które zaprezentowała właśnie model Mugen 5 Rev. C. Mowa o wieżowym chłodzeniu procesora o wymiarach 154,5 x 136 x 109,5 (wysokość x szerokość x głębokość) milimetrów i wadze około 900 gramów.

Mamy tutaj do czynienia z aluminiowym radiatorem, sześcioma niklowanymi ciepłowodami o średnicy 6 milimetrów każdy, zamkniętą podstawą oraz pojedynczym wentylatorem.

Jest to 120-milimetrowa jednostka Scythe Kaze Flex 120 II PWM pracująca z prędkością od 300 do 1500 RPM przy wydajności od 16,9 do 67,6 CFM, ciśnieniu od 0,075 do 14,71 mmH2O oraz deklarowanej kulturze pracy od 4 do 28,6 dB(A). Powinno być więc cicho nawet pod pełnym obciążeniem.

Scythe Mugen 5 Rev. C kompatybilne jest w nowszymi i starszymi procesorami. Mowa więc o gniazdach Intel LGA 1700, 1200, 115x, 2066, 2011(-3) oraz AMD AM4, AM3(+), AM2(+), FM2 i FM1.

Opisywane chłodzenie trafiło już do sprzedaży w USA i Azji. Na europejski rynek ma trafić w kwietniu 2022 roku. Sugerowana cena wynosi 57 dolarów, czyli około 245 złotych. Jest to nieco drożej niż za poprzednią wersję.

Zobacz: Arctic prezentuje małe i tanie chłodzenia dla Intel Alder Lake-S

Zobacz: SilverStone prezentuje duże, pieruńsko wydajne wentylatory

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Scythe

Źródło tekstu: Scythe, oprac. własne