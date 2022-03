SilverStone prezentuje duże, pieruńsko wydajne wentylatory

SilverStone zaprezentował nowe, bardzo wydajne wentylatory. Charakteryzują się one niestandardowym, dużym rozmiarem oraz kuszą podświetleniem ARGB LED.

W ostatnich latach walka między Intelem i AMD jest zacięta, a my z roku na rok dostajemy coraz wydajniejsze procesory. Wszystko za sprawą większej liczby rdzeni i wątków oraz wyższym taktowaniom. Niestety to wiąże się również z większym poborem mocy, a więc i wyższymi temperaturami CPU.

Nie zabrakło ARGB LED i modularnego okablowania

By nadal móc zachować pełnie wydajności oraz dobrą kulturę pracy wielu konsumentów wymienia fabryczne układy chłodzenia na rozwiązania firm trzecich. Czy to duże konstrukcje wieżowe, czy zestawy All in One. Sporo do powiedzenia ma też posiadana obudowa i zastosowane wentylatory.

SilverStone Shark Force 160 to wentylatory 160-milimetrowe o grubości 25 milimetrów i wykorzystujące otwory montażowe dla jednostek 140-milimetrowych. Mamy tutaj do czynienia z łożyskiem FDB oraz 11 łopatkami, każda ze specjalnym wypustkami zmniejszającymi turbulencje powietrza.

Prędkość obrotowa wynosi od 0 do 1600 RPM przy wydajności do 160 CFM, ciśnieniu do 2,21 mmH2O oraz deklarowanej kulturze pracy do 38,1 dB(A). Są to wartości bardzo dobre.

Wisienką na torcie jest podświetlenie podświetlenie ARGB LED oraz modularne okablowanie. Tym samym przeciwnicy kolorowych światełek nie muszą ich wcale podłączać do komputera.

Wentylatory SilverStone Shark Force 160 lada moment trafią do sklepów, ale producent nie zdradził sugerowanych cen. Należy jednak zakładać, że nie będzie wybitnie tanio. Co więcej przez niestandardowy rozmiar nie do każdej obudowy będą one pasować.

Źródło zdjęć: SilverStone

Źródło tekstu: SilverStone, oprac. własne