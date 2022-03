Arctic prezentuje małe i tanie chłodzenia dla Intel Alder Lake-S

Twoje fabryczne chłodzenie procesora uległo awarii lub jest zbyt głośne? A może kupiłeś CPU w wersji tray lub OEM, gdzie nie ma dołączonego coolera? W takim razie najnowsza propozycja Arctica może Cie zainteresować. Alpine 17 to tania seria chłodzeń dla procesorów Intel Alder Lake-S.

Bez różnicy czy wolicie procesory od Intela, czy może AMD; czy w waszej maszynie jest najnowsza jednostka, czy może model sprzed kilku lat. Wszystkie z nich wymagają jednej rzeczy - chłodzenia. Bez tego nawet najsłabsze CPU osiągną szybko wysokie temperatury, uruchomione zostanie zabezpieczenie termiczne, a komputer dla bezpieczeństwa się wyłączy. Niska temperatura to też gwarancja długiej żywotności.

Seria Arctic Alpine 17 to niska cena i długa gwarancja

Część konsumentów to entuzjaści, którzy kupują odblokowane procesory i podkręcają je, by zyskać jeszcze kilka procent wydajności. To wymaga porządnego coolera. Większość użytkowników jednak nie chce sobie tym zawracać głowy i dla nich stworzono tańsze propozycje. Mają one za zadanie po prostu zapewnić lepszą kulturę pracy i temperatury niż fabryczne chłodzenie lub być alternatywą, gdy obecny cooler uległ awarii.

Arctic Alpine 17 i Alpine 17 CO to zdecydowanie tego typu propozycje, a nie żadne demony wydajności do OC. Mowa o horyzontalnych układach chłodzenia o wymiarach 96 x 96 x 77 milimetrów i wadze 288 gramów, które korzystają z aluminiowego radiatora z finami w kształcie litery Y. Całość dopełnia 92-milimetrowy wentylator oraz wydajna preaplikowana pasta termoprzewodząca Arctic MX-4.

Arctic Alpine 17 korzysta z wentylatora z łożyskiem FDB, który oferuje prędkość obrotową od 100 do 2000 RPM przy kulturze pracy 0,3 sona. Arctic Alpine 17 CO stworzony został do ciągłej pracy w trudnych warunkach, a wiec tutaj mowa już o żywotniejszym wentylatorze z podwójnym kulkowym łożyskiem. To "śmigło" oferuje prędkość od 250 do 2700 RPM przy tej samej kulturze pracy.

Seria Arctic Alpine 17 stworzona została z myślą wyłącznie o gnieździe Intel LGA 1700, a więc 12. i 13. generacji procesorów od Niebieskich. Montaż jest banalnie prosty - nic nie trzeba przykręcać, a tylko należy wcisnąć kołki w otwory w płycie głównej. Pasta termoprzewodzącą też jest już nałożona fabrycznie.

Oba chłodzenia trafiły już do sklepów. Arctic Alpine 17 wyceniono na 14 euro, czyli około 65 złotych. Arctic Alpine 17 CO to wydatek 15 euro, czyli około 70 złotych. Producent oferuje na nie kolejno 6 i 10 lat gwarancji.

Źródło zdjęć: Arctic

Źródło tekstu: Arctic, oprac. własne