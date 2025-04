AOC znowu to zrobiło. Świetna specyfikacja w ludzkiej cenie

Gry wygrywają gracze, a nie sprzęt. Jednak od pewnego poziomu umiejętności każda, nawet najmniejsza przewaga nad przeciwnikiem może przełożyć się na wygrany pojedynek. To właśnie dlatego taką popularnością cieszą się monitory z wysoką częstotliwością odświeżania i niskim czasem reakcji. Są one jednak przeważnie drogie. Na szczęście tutaj z pomocą przychodzi tajwańska firma AOC ze swoimi nowymi modelami.

Sugerowane ceny ustalono kolejno na 959 i 1799 złotych

AOC Gaming 25G4SXU to 24,5-calowy monitor wyposażony w płaską matrycę Fast IPS. Mowa o rozdzielczości 1920 x 1080 px, częstotliwości odświeżania do 310 Hz i czasie reakcji 1 ms (GtG). Kontrast statyczny wynosi 1000:1, a typowa jasność to 400 cd/m2. Jeśli chodzi o odzwierciedlenie kolorów, to producent deklaruje 115% dla palety sRGB i 90% dla DCI-P3.