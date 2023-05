Chińczycy wypuścili bardzo tani monitor Mini LED. Szykuje się hit?

Chińczycy kolejny raz pozytywnie zaskakują. Pokazano bardzo tani, 32-calowy monitor Mini LED, który wręcz zachwyca swoją specyfikacją.

Chociaż w grach liczy się przede wszystkim fabuła i wykreowany świat to kłamstwem byłoby stwierdzenie, że nie zwracamy uwagi na oprawę graficzną. By dany tytuł wyglądał ładnie studio musi przyłożyć się do tekstur, animacji i efektów, a my potrzebujemy wydajnej karty graficznej i dobrego monitora.

Titanium M32AQH-STA wyceniono na zaledwie 1559 złotych

Wiele osób wiąże spore nadzieje z monitorami OLED. Ale do ich popularyzacji jeszcze długa droga - to bardzo drogie rozwiązanie, które ma problemy z wypalającym się obrazem. Złotym środkiem są jednak monitory Mini LED. Ten typ podświetlenia to pomost między dotychczasowymi, a przyszłymi technologiami.

Titanium M32AQH-STA to 32-calowy monitor z 10-bitową matrycą IPS wspieraną przez technologię Quantum Dot, całość dopełnia podświetlenie Mini LED z 576 strefami wygaszania. Mowa o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli, częstotliwości odświeżania do 165 Hz oraz czasie reakcji (GtG) wynoszącym 4 milisekundy.

Deklarowane pokrycie palety barw DCI-P3 wynosi 99%. Chińska konstrukcja obsługuję technologię AMD FreeSync i NVIDIA G-Sync oraz HDR. Maksymalna jasność wynosi do 800 cd/m2 (do 1400 cd/m2 dla HDR).

Sugerowana cena Titanium M32AQH-STA w przedsprzedaży to 2599 renminbi, czyli równowartość około 1559 złotych. Nawet jeśli regularna cena będzie nieco wyższa, a do kwoty doliczymy polski podatek VAT to wychodzi bardzo tanio. Dotychczas najtańsze konstrukcje Mini LED to był wydatek około 4000 złotych.

Źródło zdjęć: ITHome

Źródło tekstu: ITHome, oprac. własne