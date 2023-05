Lian Li UNI FAN P28 to pieruńsko wydajne wentylatory

Czy Noctua i Phanteks mają się czego bać? Lian Li wyciągnęło ciężkie działa. Tajwańczycy pokazali swoje ciche, ale szalenie wydajne wentylatory.

Najnowsze i najwydajniejsze procesory oraz karty graficzne od AMD, Intela i NVIDII oferują bardzo wysoką wydajność w grach i programach. Niestety okupione jest to dużym poborem mocy pod obciążeniem, a to oznacza wysokie temperatury. Tym samym porządne chłodzenie komputera jest ważne jak nigdy wcześniej.

Nowe wentylatory Lian Li oferują 3 tryby pracy

W celu zachowania niskich temperatur potrzebna jest przewiewna obudowa z poprawną cyrkulacją powietrza, porządne radiatory na CPU i GPU oraz oczywiście wydajne wentylatory. A tak się składa, że Lian Li zapowiedziało właśnie serię UNI FAN P28, która zaskakuje kilkoma rozwiązaniami.

Lian Li UNI FAN P28 to 120-milimetrowe wentylatory wyposażone w dziewięć łopatek i łożysko typu FDB. Mamy tutaj do czynienia z niestandardową grubością 28 milimetrów oraz tworzywem LCP. Tym samym łopatki są sztywniejsze, a przerwa między nimi, a ramką jest mniejsza. Oznacza to wyższą wydajność.

Użytkownik ma do wyboru trzy tryby pracy oznaczone jako L, M i P. Różnią się one maksymalną prędkością obrotową, a więc i wydajnością oraz głośnością. Wygląda to następująco:

Tryb pracy L - do 1300 RPM; do 1,3 mmH 2 O; do 44,94 CFM; do 20,4 dB(A);

- do 1300 RPM; do 1,3 mmH O; do 44,94 CFM; do 20,4 dB(A); Tryb pracy M - do 2200 RPM; do 3,62 mmH 2 O; do 77,76 CFM; do 28,1 dB(A);

- do 2200 RPM; do 3,62 mmH O; do 77,76 CFM; do 28,1 dB(A); Tryb pracy P - do 2600 RPM; do 4,79 mmH 2 O; do 92 CFM; do 32,1 dB(A);

Podobnie jak w innych wentylatorach Lian Li, tak i tutaj znajdziemy system łączenia ze sobą poszczególnych jednostek bez użycia przewodów, a za sprawą specjalnych płytek stykowych. Producent nie zdecydował się na podświetlenie RGB LED, ale można dokupić specjalne nakładki magnetyczne.

Lian Li UNI FAN P28 trafiły do przedsprzedaży. Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne - czarna i biała. W sklepach pojawią się pojedyncze sztuki oraz trójpaki z dołączony kontrolerem montowanym magnetycznie. Sugerowane ceny to 26 i 75 dolarów, czyli około 109 i 315 złotych. Producent udziela 6 lat gwarancji.

