AOC prezentuje AGON AG325QZN/EU. To 32-calowa bestia do gier

AOC prezentuje kolejny gamingowy monitor, który posiada wszystko, by ułatwić graczowi zwycięstwo. Jednak trzeba mieć świadomość, że tanio nie będzie.

Wiadomo, że sprzęt za nikogo rozgrywki nie wygra, ale może znacznie ułatwić starcie. Wystarczy wyższa rozdzielczość obrazu, szybsze odświeżanie i mniejsze opóźnienia, by zyskać pewną techniczną przewagę. Właśnie tego typu produkt oferuje AOC.

AOC AGON AG325QZN/EU - 31,5 cala i 240 Hz

Jeśli chodzi o monitor AOC AGON AG325QZN/EU to mamy tutaj do czynienia z ekranem o przekątnej 315 cala i panelem Fast VA. Do tego zamontowano tu 10-bitową matrycę będącą w stanie wyświetlić ponad miliard kolorów. To wszystko przy zachowaniu rozdzielczości Quad HD (2560 x 1440).

To, co graczy najbardziej będzie interesowało jest z pewnością częstotliwość odświeżania, którą tutaj dostajemy w zakresie 28 do 240 Hz. Do tego użytkownicy mają do dyspozycji dwa złącza DisplayPort 1.4 i dwa HDMI 2.0.

Urządzenie trafi do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu w sugerowanej cenie 2726 złotych. Pełna specyfikacja dostępna jest poniżej:

Model AG325QZN/EU Typ matrycy Fast VA Przekątna matrycy 31,5” (80 cm) Zakrzywienie matrycy Brak Format ekranu 16:9 Podświetlenie panelu WLED Rozdzielczość 2560 x 1440 px Zagęszczenie pikseli 93,2 PPI Odświeżanie obrazu 240 Hz Czas reakcji panelu 1 ms GtG 0,5 ms MPRT Kontrast statyczny 3000:1 Typowa jasność 400 cd/m² Standard HDR VESA DisplayHDR 400 Ilość wyświetlanych kolorów 1,07 mld Technologia synchronizacji obrazu Adaptive-Sync Zakres działania technologii synchronizacji 48 – 240 Hz Kąty widzenia 178° w poziomie i w pionie Pokrycie palety sRGB 120,6% Pokrycie palety AdobeRGB 89,4% Pokrycie palety DCI-P3 92,2% Złącza wideo 2x DisplayPort 1.4 2x HDMI 2.0 Dodatkowe funkcje - Montaż VESA 100 x 100 - Czteroportowy koncentrator USB 3.2 Gen 1 - Tryb portretowy (pivot) - Beznarzędziowy montaż - Wysuwany wieszak na słuchawki - FlickerFree - LowBlueLight

- AOC Game Color - AOC Dial Point - AOC Shadow Control - AOC G-Menu - AOC Frame Counter - Low Input Lag - Zabezpieczenie Kensington - Ekologiczne, kartonowe opakowanie Typowy pobór energii elektrycznej 32 W Zasilacz Wewnętrzny Regulacja wysokości 150 mm Pochylenie panelu Od -50 do 230 Obrót panelu Od -200 do 200 Waga bez opakowania 8,5 kg EAN 4038986110440

