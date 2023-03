Lenovo powołuje do życia nową markę. Jest skierowana do graczy

Lenovo stworzyło nową markę sprzętów dla graczy. Na razie firma zaprezentowała nowe laptopy i komputery stacjonarne.

Praktycznie każda firma, która obecna jest na rynku sprzętów dla graczy, ma własną submarkę. W przypadku ASUSA są to TUF oraz ROG, czyli Republic of Gamers. HP ma zarówno serię Omen, jak i Victus. Z kolei Lenovo do tej pory miało gamingową markę Legion, a teraz firma powołała do życia kolejny twór. Poznajcie Lenovo LOQ.

Lenovo LOQ, czyli nowa marka dla graczy

Po co Lenovo LOQ skoro jest już seria Legion? Odpowiedź jest bardzo prosta — nowa marka ma być pozycjonowana jako ta trochę tańsza. Nadal będą to sprzęty skierowane do graczy, ale jednak mają kosztować mniej niż urządzenia z serii Legion. Patrząc na konkurentów, to ma to sporo sensu. W przypadku ASUSA seria TUF też jest pozycjonowana niżej niż ROG.

Pierwszymi urządzeniami z serii Lenovo LOQ są dwa laptopy dla graczy oraz jeden desktop. Zacznijmy od modeli przenośnych, czyli LOQ 15i oraz LOQ 16i. Są to laptopy 15- i 16-calowe z dedykowaną grafiką GeForce RTX 4060 (w najlepszej opcji) oraz procesorami Intel Core i7-13700H lub AMD Ryzen 7840HS. Do tego dochodzi 16 GB pamięci RAM DDR5 oraz dysk SSD NVMe PCIe 4.0 o pojemności do 1 TB. Ceny zaczynają się od 900 dolarów za model Lenovo LOQ 15i oraz 1150 dolarów za Lenovo LOQ 16i. Premiera w kwietniu.

Poza tym zaprezentowany został komputer stacjonarny Lenovo LOQ Tower 17i. Jest on wyposażony w procesor Intel Core i7-13700 (w najlepszej specyfikacji), grafikę z serii GeForce RTX 40 (producent nie sprecyzował jaką) oraz do 32 GB pamięci RAM DDR4 (szkoda, że nie ma opcji DDR5). Do tego komputer można kupić z dyskiem SSD M.2 o pojemności 1 TB oraz nośnikiem HDD do 2 TB. Ceny mają zaczynać się od 980 dolarów. Dodatkowo gracze dostaną 3 miesiące Xbox Game Pass za darmo.

Źródło zdjęć: Lenovo

Źródło tekstu: PCWorld