Monitor z ogromną powierzchnią roboczą i kamerką z Windows Hello

Philips ma propozycję dla osób pracujących zdalnie. To nowy monitor 45B1U6900CH z gigantyczną powierzchnią roboczą i wysokiej jakości kamerką do wideokonferencji.

W ostatnich latach praca zdalna zyskała na znaczeniu. Część obowiązków pracowniczych wymaga operacji na wielu oknach jednocześnie, co może być frustrujące przy małym monitorze. Dlatego też Philips prezentuje model 45B1U6900CH, który oferuje dużą powierzchnię roboczą, dzięki czemu praca stanie się o wiele szybsza.

44,5 cala przekątnej ekranu i kamerka 5 Mpix

MMD, producent monitorów marki Philips, zaprezentował uniwersalny monitor z matrycą 44,5 cala o proporcjach 32:9. Wyposażono go w kamerkę internetową z funkcją Windows Hello. Umożliwia ona bezpieczne i szybkie logowanie do systemu na podstawie skanu twarzy użytkownika. Nowy model nosi oznaczenie 45B1U6900CH i dzięki dużej przestrzeni roboczej może stanowić alternatywę dla stanowisk dwumonitorowych.

Monitor korzysta z panelu VA o rozdzielczości 5120 x 1440 px przy gęstości 120 ppi i częstotliwości odświeżania 75 Hz. Do tego mamy do dyspozycji wbudowaną kamerę 5 Mpix z funkcją Windows Hello. Pełna specyfikacja urządzenia dostępna jest w tabeli poniżej:

Model 45B1U6900C Typ matrycy VA Podświetlenie matrycy W-LED Przekątna matrycy 44,5” (39,6 cm) Format ekranu 32:9 Zakrzywienie 1500R Rozdzielczość 5120 x 1440 px Zagęszczenie pikseli 120 PPI Odświeżanie obrazu 75 Hz Czas reakcji matrycy (GtG) 4 ms Kontrast statyczny 3000:1 Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln Typowa jasność podświetlenia 450 cd/m² Kąty widzenia 178° w poziomie i w pionie Złącza wideo 2x HDMI 2.0 1x DisplayPort 1.4 1x USB-C z DP Alt Mode Dodatkowe funkcje - kamerka internetowa zgodna z Windows Hello - Flicker Free - LowBlue Mode - SmartImage - VESA DisplayHDR 400 - złącze RJ45 - koncentrator USB: 4x USB-A, 1x USB-B, 1x USB-C - Power Delivery 3.0 (100 W) - przełącznik KVM - uchwyt na słuchawki Zasilacz Wewnętrzny Typowy pobór energii 46,3 W Pochylenie panelu Od -5 do 15 stopni Obrót ekranu -/+ 45 stopni Dostosowanie wysokości Do 150 mm Wymiary monitora z podstawą (szerokość / wysokość / głębokość) 1085 x 515 x 238 mm

Philips 45B1U6900CH jest dostępny w sklepach w sugerowanej cenie 5 553 zł.

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: Materiały prasowe oprac. własne