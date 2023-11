LG pokazało dwa olbrzymy. Nie tylko gracze będą zadowoleni

Szukasz nowych monitorów? Może wystarczyć Ci jeden, a porządny! Przynajmniej tak twierdzi LG wydając dwa olbrzymie i ciekawe modele z serii UltraGear.

Coraz więcej osób decyduje się na stanowisko komputerowe z więcej niż jednym monitorem. Korzyści płynące z większego obszaru roboczego są niezaprzeczalne zarówno w przypadku pracy, jak i rozrywki. Od poglądu kilku dokumentów równocześnie, przez wgląd do poradników czy czatu podczas grania w gry.

LG postawiło na matryce VA o rozdzielczości DQHD

Jednak parowanie kilku monitorów ma też swoje minusy - widoczna ramka na łączeniu czy różnice w specyfikacji (podświetlenie, odzwierciedlenie kolorów) nawet w obrębie dwóch sztuk tego samego modelu. Tutaj z pomocą przychodzą monitory ultrapanoramiczne. A tak się składa, że LG pokazało dwie nowe propozycje.

LG Ultragear GR75DC i GR65DC to 40-calowe, zakrzywione monitory wyposażone w matryce VA. Mamy tutaj do czynienia z rozdzielczością 5120 x 1440 pikseli przy częstotliwości odświeżania do 200 Hz i czasie reakcji (GtG) 1 ms. Typowa jasność sięga do 400 cd/m². Deklarowane pokrycie palety DCI-P3 to 95%.

Oba modele obsługują technologię synchronizacji obrazu AMD FreeSync Premium Pro oraz spełniają wymagania standardu VESA DisplayHDR 600. Prócz tego nie zabrakło funkcji PiP i PbP.

Gdzie więc różnice? W panelu I/O. Opisywane monitory wyposażono w jeden DisplayPort 1.4, dwa HDMI 2.1, złącze audio oraz dwa USB 3.2 Gen 1 typu A. Jednak tylko LG Ultragear GR75DC doczekał się USB 3.2 Gen 2 typu C z możliwością szybkiego ładowania do 90 W.

Nowe koreańskie sprzęty mają trafić do sprzedaży jeszcze w tym roku. Sugerowane ceny to 800 dolarów za LG Ultragear GR65DC oraz 900 dolarów za LG Ultragear GR75DC, co daje nam równowartość około 3315 i 3729 złotych, ale w Polsce jak zwykle będzie zapewne nieco drożej.

