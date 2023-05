AOC wprowadza przystępne cenowo monitory dla graczy

Jesteś graczem? Szukasz nowego monitora? Masz mało miejsca na biurku i nie chcesz dużo wydawać? Nie ma sprawy! AOC i tak zaoferuje Ci porządny gamingowy monitor.

Niemal równy miesiąc temu na łamach Telepolis informowaliśmy Was, że AOC szykuje mały gamingowy monitor o atrakcyjnej specyfikacji i w przystępnej cenie. A tak się składa, że trafia on właśnie do sprzedaży

AOC oferuje gamingowy monitor QHD 165 Hz za 1269 złotych

AOC GAMING Q24G2A/BK to 23,8-calowy monitor z płaską matrycą IPS o rozdzielczości 1440p (2560 x 1440 pikseli) i częstotliwości odświeżania do 165 Hz. Przekłada się to na wysokie zagęszczenie pikseli na poziomie 123,4 PPI, a więc bardzo ostry obraz. Jak przystało na gamingowy sprzęt czas reakcji wynosi zaledwie 1 ms.

W przypadku pozostałych parametrów również nie ma na co narzekać. Kontrast to 1000:1, a jasność wynosi 350 cd/m2. Producent deklaruje pokrycie palety barw sRGB w 108,7%, zaś AdobeRGB w 80,5%. Gracze z pewnością bardziej ucieszą się z technologii NVIDIA G-Sync oraz AMD FreeSync Premium.

Monitor wspiera standard montażowy VESA 100 i posiada wbudowane głośniki (2 x 2 W). Prócz tego nie zabrakło regulacji wysokości oraz odchylenia. Panel I/O oferuje po jednym złączu DisplayPort 1.4 i HDMI 2.0.

AOC GAMING Q24G2A/BK trafi do polskich sklepów jeszcze w tym miesiącu. Sugerowana cena ustalona została na 1269 złotych. Producent udziela 3 lat gwarancji.

