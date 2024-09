Acer ma nowe monitory dla wymagających graczy

Tajwańczycy przygotowali dwa nowe monitory w ramach gamingowej marki Predator. Mowa o rozdzielczościach 1440p i 4K z wysoką częstotliwością odświeżania.

To właśnie dzisiaj rozpoczynają się oficjalnie targi IFA 2024 w Niemczech. Jest to jedno z największych w Europie wydarzeń dotyczących nowych technologii, które przyciąga producentów, dziennikarzy i entuzjastów z całego świata. Mowa zarówno o rozwiązaniach konsumenckich, jak i biznesowych.

Monitory pojawią się na rynku jeszcze w tym roku

Z tej okazji Acer przygotował zatrzęsienie nowych produktów, w tym sporo sprzętu dla graczy. Mowa między innymi o dwóch monitorach gamingowych w ramach marki Predator. Do wyboru jest model 1440p oraz 4K.

Acer Predator XB273U F5 to 27-calowy monitor wyposażony w 8-bitową matrycę IPS, która oferuje rozdzielczość 2560 x 1440 pikseli.Oprócz tego mowa o częstotliwości odświeżania do 360 Hz oraz czasie reakcji 1 ms (GtG). Maksymalna jasność sięga do 600 cd/m2, a deklarowany pokrycie kolorów to 90% dla DCI-P3.

Gracze z pewnością ucieszą się z obecności technologii NVIDIA G-SYNC Pulsar, która odpowiada za synchronizację i przejrzystość obrazu w grach. Oczywiście nie zabrakło obsługi HDR, dwóch wbudowanych głośników czy regulacji nachylenia i wysokości. Panel I/O obejmuje dwa HDMI 2.1 i jeden DisplayPort 1.4.

Acer Predator XB273K V5 to również 27-calowy monitor, ale wyposażono go w 10-bitową matrycę IPS o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli. Tutaj częstotliwość odświeżania to "tylko" do 160 Hz, ale czas reakcji nadal wynosi 1 ms (GtG). Mowa o nieco niższej jasności do 400 cd/m2, ale lepszych kolorach - do 95% dla DCI-P3.

Pewnie zmiany zachodzą w obrębie oferowanych technologii, bowiem do naszej dyspozycji oddane jest AMD FreeSync Premium. Reszta jest podobna - podstawowa obsługa materiałów HDR, dwa wbudowane głośniki, regulowana podstawa czy panel z dwoma HDMI 2.1 i jednym DisplayPort 1.4.

Acer Predator XB273U F5 trafi do sprzedaży na początku przyszłego roku w sugerowanej cenie 899 euro, czyli około 3845 złotych. Acer Predator XB273U V5 pojawi się na rynku jeszcze w tym roku z ceną 699 euro, czyli około 2989 złotych. Widać więc, że Tajwańczycy się cenią. Zwłaszcza patrząc na ofertę konkurencji.

Źródło zdjęć: Acer

Źródło tekstu: oprac. własne