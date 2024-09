Kingston rozszerza ofertę tanich SSD. Trafiły już do Polski

Duża pojemność, wysoka wydajność i niskie ceny? A najlepiej bez radiatora, by SSD wszedł do laptopa czy konsoli? Nie ma problemu, na ratunek przychodzi Kingston.

Nośniki półprzewodnikowe to jeden z prostszych sposobów na "ożywienie" starego komputera stacjonarnego czy laptopa. Wysokie transfery i niskie czasy dostępu przekładają się na błyskawiczne ładowanie systemu, programów i gier, a to oznacza wysoki komfort obcowania z PC.

Kingston NV3 startuje z ceną od 199 złotych

Oczywiście nie każdy chce lub może kupować najwydajniejsze SSD na rynku. Na szczęście w sklepach jest sporo tańszych modeli. Na początku sierpnia informowaliśmy Was, że Kingston rozszerza portfolio o nowe, budżetowe nośniki. Trafiły już one do sklepów w Polsce, a my znamy szczegółową specyfikację.

Kingston NV3 korzystają ze standardu M.2 2280, interfejsu PCI Express 4.0 oraz protokołu NVMe 2.0. Zdecydowano się tutaj na kontroler Silicon Motion SM2268XT2 oraz kości typu 3D QLC NAND od Kioxii. Niestety jest to konstrukcja pozbawiona pamięci DRAM, ale dostajemy niewielkie HBM.

Przygotowano cztery warianty pojemności, różniące się lekko wydajnością:

Kingston NV3 500 GB – do 5000 MB/s dla odczytu i do 3000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego;

Kingston NV3 1 TB – do 6000 MB/s dla odczytu i do 4000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego;

Kingston NV3 2 TB – do 6000 MB/s dla odczytu i do 5000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego;

Kingston NV3 4 TB – do 6000 MB/s dla odczytu i do 5000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego;

Do sprzedaży w Polsce trafiły już modele 500 GB i 1 oraz 2 TB, a ich ceny ustalono na 199, 289 i 559 złotych. Wersja 4 TB pojawi się w sprzedaży później i ma kosztować 999 złotych. Kingston udziela 3 lat gwarancji, ale niestety limit zapisanych danych jest niski i wynosi kolejno 160, 320, 640 i 1280 TBW.

Źródło zdjęć: Kingston

Źródło tekstu: oprac. własne