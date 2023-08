To pierwszy taki monitor na świecie. Twoje oczy Ci podziękują

Dużo pracujesz z tabelami, wykresami i tekstem na komputerze? Szybko męczą Ci się oczy? Nie ma problemu! Rozwiązaniem jest monitor z matrycą typu e-ink od Dasung.

Wyświetlacze typu e-ink nie są niczym nowy. Ich początki sięgają 1970 roku, a rozwiązania komercyjne pojawiły się już w 1997 roku. Technologia ta jest popularna zwłaszcza w e-czytnikach dla fanów książek, komiksów i mang. Powód? E-ink przypomina papier oraz nie męczy tak oczu jak tradycyjne wyświetlacze LCD.

Monitor Dasung Paperlike Color obsługuje 4096 kolorów

Oczywiście na rynku są firmy, które próbują przenieść to rozwiązanie do innych urządzeń. W sprzedaży dostępne są już smartfony i monitory z matrycami e-ink. Dasung postanowiło jednak podnieść poprzeczkę.

Dasung Paperlike Color to 25,3-calowy monitor, który jako pierwszy na świecie wykorzystuje kolorową matrycę e-ink. Mamy tutaj do czynienia z wysoką rozdzielczością 3200 x 1800 pikseli oraz obsługą do 4096 kolorów. Oczywiście pod względem częstotliwości odświeżania czy czasu reakcji wygląda to znacznie gorzej.

Producent mówi o "wysokiej częstotliwości odświeżania", jednak na załączonym filmie widać, że nie jest to nawet 60 Hz. Tym samym można zapomnieć o komfortowym graniu czy oglądaniu filmów i seriali. Jest po prostu szybciej niż w przypadku innych matryc e-ink, ale wolniej nawet w porównaniu do najtańszych LCD.

Dasung Paperlike Color oferuje podstawę z regulacją wysokości oraz funkcją Pivot. Prócz tego monitor wyposażono w złącza takie jak HDMI, DisplayPort i USB typu C oraz łączność bezprzewodową 2,4 i 5 GHz.

Sugerowana cena oraz data premiery opisywanego urządzenia pozostają nieznane. Dostępna jest już wstępna strona produktowa na Indiegogo. Z pewnością będzie jednak drogo - to produkt dość niszowy. Poprzednik z klasyczną matrycą e-ink kosztował ponad 10 000 złotych.

Zobacz: EVGA ma nowe zasilacze. To mocarze w standardzie ATX 3.0

Zobacz: Intel NUC 13 Pro, czyli idealny sprzęt na pożegnanie (Test)

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Dasung

Źródło tekstu: oprac. własne