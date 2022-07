Corsair XENEON to nowe monitory gamingowe, na które Cie nie stać

Jesteś fanem marki Corsair? Szukasz monitora dla najbardziej wymagających graczy? Nie liczysz się z wydatkami na swój gamingowy sprzęt? W takim razie monitory XENEON są dla Ciebie!

Wygląda na to, że coraz więcej firm planuje uszczknąć dla siebie kawałek tortu zwanego rynkiem monitorów komputerowych. Ledwie wczoraj pisaliśmy o firmie NZXT, która postanowiła sprzedawać swoje modele bez podstawy, a już dzisiaj pora na produkty innej znanej firmy z Ameryki.

Monitory Corsair XENEON to dość drogi sprzęt

Corsair celuje najwyraźniej w najbardziej wymagających graczy, o czym świadczy zarówno specyfikacja ich nowych produktów - rozdzielczość do 4K i częstotliwość odświeżania do 240 Hz, ale również bardzo wysokie ceny. Mowa o dwóch 32-calowych modelach Corsair XENEON.

Corsair XENEON 32UHD144 to jak sama nazwa wskazuje 32-calowy monitor o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli i częstotliwości odświeżania 144 Hz. Mamy tutaj do czynienia z matrycą IPS typu pseudo 10-bit (8-bit z FRC). Czas reakcji to teoretycznie 1 ms (MPRT), a praktycznie 12 ms (GtG). Kontrast wynosi 1000:1, typowa jasność to 400 cd/m², zaś maksymalna sięga 600 cd/m².

Corsair XENEON 32UHD240 to nadal monitor 32-calowy, ale już o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli i częstotliwości odświeżania 240 Hz. Zgodnie z dostępnymi informacjami to matryca IPS typu 8-bit. Pozostałe parametry pozostają bez zmian. Pokrycie palety barw sRGB i Adobe RGB wynosi 100%.

Amerykanie próbują przekonać do siebie obsługą technologii synchronizacji obrazu w postaci AMD FreeSync Premium i NVIDIA G-Sync Compatible. Nie zabrakło też wsparcia standardu VESA DisplayHDR 600.

Nowe monitory dostępne są już na oficjalnej stronie producenta. Corsair XENEON 32UHD144 wyceniono na 5259 złotych, zaś Corsair XENEON 32UHD240 to wydatek rzędu 3829 złotych. Jest więc dość drogo, a gwarancja producenta wcale nie jest wybitnie długa i wynosi 3 lata.

