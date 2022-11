BenQ PD2506Q to 25-calowy monitor QHD do obróbki grafiki i wideo

Zajmujesz się profesjonalnym tworzeniem grafiki? Obrabiasz dużo zdjęć i filmów? Szukasz nowego monitora? W takim razie może zainteresować Cie BenQ PD2506Q.

Na rynku dostępne jest całe zatrzęsienie monitorów komputerowych od różnych producentów i w skrajnie różnych cenach. Trudno się temu dziwić, gdy innego sprzętu potrzeba do przeglądania internetu czy prostej pracy biurowej, innego do grania w gry, a jeszcze innego do oglądania filmów lub obróbki zdjęć.

Monitor BenQ PD2506Q wyceniono na 2150 złotych

BenQ, jeden z liderów w branży, postanowił odświeżyć swoją ofertę skierowaną do komercyjnego projektowania grafiki i edycji wideo. Mowa o przedstawicielu znanej i cenionej serii Pro Designer.

BenQ PD2506Q to 25-calowy monitor o wymiarach 570 x 550 - 440 x 257 (szerokość x wysokość x głębokość) milimetrów i wadze 7,6 kilograma. Mamy tutaj do czynienia z matrycą IPS o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli, częstotliwości odświeżania do 60 Hz i czasie reakcji (GtG) 5 milisekund.

W przypadku jasności mowa o do 350 nitów bazowo i do 400 w trybie HDR a kontrast to 1000:1. Kluczowe jest jednak odwzorowanie kolorów na poziomie do 95% dla palety DCI-P3 i do 100% dla sRGB i Rec. 709.

Opisywany monitor wyposażono w dwa wbudowane głośniki. Zestaw złączy obejmuje po jednym HDMI 2.0 i DisplayPort 1.4, trzech USB 3.2 Gen 2 typu A, jednym USB typu C (do 65 W) i porcie audio. Nie zabrakło tez funkcji KVM, co pozwala na sterowanie dwoma komputerami dzięki jednej myszce i klawiaturze.

BenQ PD2506Q trafił już do polskich sklepów. Sugerowana cena ustalona jest na poziomie około 2150 złotych. Okres gwarancyjny to 3 lata z ewentualnymi naprawami w trybie door-to-door.

Źródło zdjęć: BenQ

Źródło tekstu: oprac. własne