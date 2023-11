To jeszcze monitor? Philips prezentuje prawdziwego giganta

Marka Philips właśnie ogłosiła, że do sprzedaży trafi model 49B2U5900CH z 48,8" matrycą typu VA o proporcjach 32:9. Urządzenie doskonale sprawdzi się w przypadku pracy biurowej.

Warto zadbać o własny komfort pracy. Przeskakiwanie pomiędzy poszczególnymi okienkami może być czasochłonne i sprawiać, że nasze działania stają się chaotyczne, szczególnie gdy musimy pracować jednocześnie w wielu programach. Problem ten można zminimalizować poprzez zaopatrzenie się w większy monitor, a właśnie takim jest Philips 49B2U5900CH.

Do sprzedaży trafia nowy monitor biurowy Philipsa

49B2U5900CH został wyposażony w matrycę typu VA wyświetlającą obraz w rozdzielczości 5120 x 1440 px (Dual Quad HD). 48,8-calowy ekran o proporcjach 32:9 rozmiarem odpowiada dwóm 27-calowym wyświetlaczom połączonym razem. Tak duża przestrzeń robocza może znacząco podnieść produktywność i być jeszcze lepszym rozwiązaniem niż stanowiska dwumonitorowe.

Ekran monitora cechuje się kontrastem statycznym na poziomie 3000:1 i maksymalną jasnością 450 cd/m2. Z kolei zagęszczenie pikseli w tym modelu wynosi 109 ppi. Ponadto monitor zaopatrzony został w zabezpieczenie biometryczne. U góry znajdziemy kamerkę 5 Mpix kompatybilną z Windows Hello.

Co ciekawe, wokół kamery został umieszczony sygnalizator, który zmienia barwę w zależności od statusu użytkownika w komunikatorach typu Microsoft Teams. Rozwiązanie to nosi nazwę Busylight i pozwala m.in. na poinformowanie osób w biurze, że na danym stanowisku prowadzona jest właśnie rozmowa.

W kwestii złączy obrazu użytkownicy mają do dyspozycji dwa porty HDMI 2.0 i jeden DisplayPort 1.4. Dodatkowo monitor został wyposażony w dwuportowy koncentrator USB typu A oraz złącze RJ-45 pozwalające podłączyć go do internetu. Nie ma co liczyć na to, że będzie tanio. Philips 49B2U5900CH będzie dostępny w sklepach od połowy listopada. Sugerowana cena tego modelu wynosi 5 324 zł.

Specyfikacja techniczna:

Model 49B2U5900CH Typ matrycy VA Przekątna matrycy 48,8” (124 cm) Format ekranu 32:9 Zakrzywienie 1800 R Rozdzielczość 5120 x 1440 px Zagęszczenie pikseli 109 PPI Odświeżanie obrazu 75 Hz Czas reakcji matrycy (GtG) 0,03 ms Kontrast statyczny 3000:1 Liczba wyświetlanych kolorów 1,07 mld Typowa jasność podświetlenia 450 cd/m² Kąty widzenia 178° w poziomie i w pionie Złącza wideo 2x HDMI 2.0 1x DisplayPort 1.4 1x USB-C Dodatkowe funkcje - Sygnalizator Busylight - Kamerka z Windows Hello - Przełącznik KVM - Głośniki (2 x 3 W) - Certyfikat DisplayHDR 400 - Wielofunkcyjne złącze USB-C - Koncentrator USB - Power Delivery 100 W Zasilacz Wewnętrzny Typowy pobór energii 46,1 W Pochylenie panelu Od -5 do 15 stopni Obrót ekranu -/+ 30 stopni Dostosowanie wysokości Do 150 mm Wymiary monitora z podstawą (szerokość / wysokość / głębokość) 1193 x 586 x 268 mm Kod EAN 87 12581 80257 8

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: materiały prasowe oprac. własne