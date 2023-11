To właśnie te karty graficzne są najpopularniejsze na świecie

Jakie kart graficzne najczęściej wybierają gracze? Odpowiedź jest tylko jedna i ma ona kolor zielony. Dowodem na to są najnowsze statystyki Steama.

Steam co miesiąc publikuje dane na temat swoich użytkowników i są one ogromną kopalnią wiedzy. Dowiadujemy się z nich, z jakich sprzętów najczęściej korzystają gracze. W przypadku kart graficznych NVIDIA zdominowała zestawienie.

Najpopularniejsze karty graficzne

Nic się nie zmieniło w październiku jeśli chodzi o najpopularniejsze modele kart graficznych. Od zawsze największym zainteresowaniem cieszą się konstrukcje ze średniej półki, czyli serie xx60, xx50 oraz xx70. Natomiast pewnego rodzaju zaskoczeniem może być fakt, że karty z poprzednich generacji cały czas zyskują. To pokazuje, że użytkownicy nadal niechętnie sięgają po modele RTX 40 i czasami wolą serię RTX 30 lub nawet RTX 20.

Jeśli chodzi o architekturę Lovelace, to zdecydowanie najpopularniejszą kartą z tej serii jest GeForce RTX 4070. Ten może się pochwalić w tym momencie 2,08 proc. udziałów według Steama. Jednocześnie daje mu to dopiero 11. lokatę w zestawieniu wszystkich GPU, gdzie wciąż króluje GeForce RTX 3060 z wynikiem 9,68 proc. Niemal co 10 gracz korzystający ze Steama ma właśnie taką kartę graficzną.

Pierwsza dziesiątka najpopularniejszych GPU to:

NVIDIA GeForce RTX 3060 - 9.68% (+3.58%) NVIDIA GeForce RTX 2060 - 5.93% (+1.37%) NVIDIA GeForce RTX 3070 - 5.06% (+1.54%) NVIDIA GeForce GTX 1060 - 4.98% (+0.41%) NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti - 4.83% (+0.90%) NVIDIA GeForce GTX 1650 - 3.55% (-1.10%) NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU - 2.68% (-1.04%) NVIDIA GeForce RTX 3080 - 2.58% (+0.47%) NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti - 2.39% (-0.65%) NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER - 2.14% (-0.33%)

Na pewno zwróciliście uwagę, że na liście nie ma ani jednego modelu AMD Radeon. Pierwsza karta Czerwonych znajduje się dopiero na 19. miejscu i jest to AMD Radeon Graphics, czyli zintegrowane GPU. Pierwszy model desktopowy piastuje 30. lokatę i jest to Radeon RX 580.

Jeśli chodzi o poszczególnych producentów, to NVIDIA kontroluje w tym momencie 82,22 proc. rynku (a przynajmniej według statystyk Steama). Z kolei AMD uzyskuje 11,53 proc., a Intel 6 proc. udziałów. Pozostaje 0,25 proc. to inny producenci.

