Nadciąga tani przenośny monitor, który podłączysz do telefonu

Dużo podróżujesz? Potrzebujesz drugiego monitora do laptopa? A może większego ekranu do smartfona czy tabletu? Z pomocą przychodzi monitor Philipsa!

Brak lockdownów z powodu słabnącej w naszym rejonie geograficznym pandemii COVID-19 oraz wakacyjny okres sprawiają, że wielu z nas znowu często podróżuje. Czy to służbowo, czy też prywatnie. To zaś wymusza oczywiście opuszczenie domu lub mieszkania.

Philips kusi niską ceną i niewielkimi gabarytami

Jednak nawet w podróży, u klienta czy na spotkaniach często trzeba pracować, a czasami człowiek chce się po prostu zrelaksować. Jest to oczywiście łatwiejsze na dużym, aniżeli małym ekranie. I tutaj cały na biało wchodzi Philips. Wszystko dzięki najnowszemu, mobilnemu monitorowi.

Philips 16B1P3302 to 15,6-calowa propozycja o wymiarach 359 x 232 x 119 milimetrów, która korzysta z matrycy typu IPS. Mamy tutaj do czynienia z rozdzielczością 1920 x 1080 pikseli przy częstotliwości odświeżania 75 Hz i czasie reakcji 4 milisekund. Kontrast statyczny wynosi 700:1, a jasność do 250 cd/m².

Opisywany monitor ma składaną podstawę, która oferuje pochylenie od 0 do 90 stopni oraz port USB typu C, złącze audio, włącznik i przyciski sterujące. Obraz przesyłany jest przez przewód USB, a dzięki funkcji DisplayLink sprzęt może być podłączony do komputera, smartfona lub tabletu i to ze starym USB 2.0.

Oczywiście w 2022 roku nie mogło zabraknąć funkcji dbających o komfort pracy i wzrok użytkownika. Mowa o LowBlue Mode i Flicker Free. Zasilacz monitora jest wewnętrzny, a typowy pobór mocy to zaledwie 6 W.

Philips 16B1P3302 trafi do sprzedaży w Polsce jeszcze w tym miesiącu. Sugerowana cena nie będzie wygórowana i ma wynosić 1109 złotych. W zestawie użytkownik otrzymuje specjalne etui ochronne.

