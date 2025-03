Intel dementuje plotki. Rodzina Panther Lake bez opóźnień

Premiera w 2025 roku, ale szeroka dostępność w 2026

Jednak na niedawnej konferencji Morgan Stanley, John Pitzer - wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich w Intelu - uciął wszelkie plotki, potwierdzając, że prace nad Panther Lake przebiegają zgodnie z planem . Dodatkowo obecny uzysk jest wyższy niż w przypadku serii Meteor Lake w podobnym momencie rozwoju, co ma zwiastować sprawne przejście do masowej produkcji.

Pitzer odniósł się również do rozwoju samego procesu, wskazując, że Intel planuje konkurować nim z technologią TSMC N2. Podobno efekty prac są tak dobre, że jeszcze w drugiej połowie roku możliwe stanie się wysyłanie pierwszych próbek do klientów. Oczywiście Niebiescy do tej pory wiele razy robili dobrą minę do złej gry i zaliczali opóźnienia, a więc z ostatecznymi wnioskami trzeba się jeszcze wstrzymać.