Intel opóźni premierę Panther Lake? Problemem ma być litografia

Według informacji od analityka Ming-Chi Kuo, Intel może mierzyć się z dużymi opóźnieniami w pracach nad układami mobilnymi z serii Panther Lake . Dotychczasowy harmonogram zakładał wprowadzenie produktów do sprzedaży w drugiej połowie 2025 roku, jednak aktualne prognozy sugerują, że masowa dostępność może zostać przesunięta na 2026 rok .

Wszystko wyjaśni się już pod koniec maja na targach Computex 2025

Przyczyną tego stanu rzeczy mają być problemy z osiągnięciem zakładanego poziomu uzysku dla litografii Intel 18A , co uniemożliwia przejście do fazy masowej produkcji w pożądanym terminie. Dotychczasowe plotki wskazują, że wskaźniki wydajności pozostają na niskim poziomie - około 30% - i nie zanosi się na znaczącą poprawę w najbliższych miesiącach.

Jeśli doniesienia się potwierdzą, Intel może utracić część rynku na rzecz konkurencji takiej jakiej AMD, Apple czy Qualcomm. Oczywiście jak to w przypadku wszystkich plotek, warto podchodzić do nich z dystansem. Amerykanie nie skomentowali sprawy, ale jeśli wszystko idzie jednak zgodnie z planem to najbliższym terminem kiedy rodzina Panther Lake może zostać zaprezentowana są targi Computex 2025 na Tajwanie.