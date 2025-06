BIOSTAR z nowym maluchem. To sprzęt do zadań specjalnych

Nie straszna mu praca w wysokiej temperaturze i wilgotności

BIOSTAR EdgeComp MS-N97 wyróżnia się pasywnym układem chłodzenia i niewielkimi rozmiarami (160 x 130 x 52 mm), co czyni go idealnym rozwiązaniem do zabudowy w ograniczonych przestrzeniach - np. w kioskach, automatach sprzedażowych, systemach POS czy nośnikach informacji cyfrowej. Urządzenie napędza energooszczędny procesor Intel N97 (4R/4W, do 3,6 GHz) przy TDP zaledwie 12 W .

Tajwańczycy oferują nam nie tylko wsparcie dla pamięci RAM DDR5 oraz nośników półprzewodnikowych SATA i NVMe, ale również akceleratorów AI w formacie M.2, takich jak MemryX i Hailo. W przypadku panelu I/O mowa o czterech portach COM, dwóch USB 3.2 Gen 1, czterech USB 2.0 oraz po jednym HDMI i DIsplayPort. Dopełniają to dwa złącza sieciowe 2,5 Gbps.

EdgeComp MS-N97 został zaprojektowany do pracy w wymagających warunkach - wspiera temperatury do 60°C i wilgotność do 90%. Jest kompatybilny z systemami Windows 10/11, Windows 10 IoT Enterprise oraz Ubuntu 20.04, oferując szeroką elastyczność. Sprzęt lata moment trafi do sprzedaży, ale sugerowana cena nie została zdradzona. To w końcu propozycja bardziej dla biznesu, niż użytkownika domowego.