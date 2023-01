Krzyczysz w trakcie grania? Mikrofon z tłumikiem ucieszy domowników

Należysz do graczy, którzy emocjonują się i krzyczą w trakcie gier online? Z myślą o Tobie powstaje specjalny mikrofon z tłumikiem.

Może brzmieć to dziwnie, ale powstaje specjalny mikrofon z tłumkiem. Wyglądem bardziej przypomina maskę niż mikrofon, ale nie to jest w nim najważniejsze. Urządzenie ma się sprawdzić w przypadku głośnych graczy czy spotkań online, gdzie nie chcemy, aby inni słyszeli, o czym rozmawiamy.

Mutalk, czyli mikrofon z tłumikiem

Tym mikrofonem jest Mutalk. Do tłumienia dźwięku wykorzystuje specjalną budowę, określaną jako Rezonator Helmholtza. Dzięki temu, jak zapewniają twórcy, jest w stanie znacząco zredukować natężenie dźwięku i to nawet pomimo niewielkich rozmiarów. Standardowo ma to być nawet -20 dB, ale w przypadku krzyku tłumik jest w stanie obniżyć hałas nawet o 30 dB.

Jednak Mutalk nie tylko wycisza tego, kto go nosi. Dzięki swojej budowie minimalizuje też dźwięki otoczenia, dzięki czemu nasi rozmówcy będą słyszeć tylko nas. We wnętrzu znajduje się specjalna gąbka, która zbierać wilgoć. W razie potrzeby, czyli pewnie dość często, można ją wyjąć i wyczyścić. Zastanawiam się tylko, czy to wystarczy, aby zapewnić odpowiednią higienę użytkowania.

Mutalk to z pewnością bardzo nietypowe urządzenie. Co ważne, jest to mikrofon bezprzewodowy, który wykorzystuje moduł Bluetooth. Jednak nie sądzę, aby był hitem sprzedaży, tym bardziej w cenie 200 dolarów, czyli około 870 zł. Po dodaniu podatku wychodzi ponad 1000 zł. Na razie Mutalk zadebiutuje tylko w USA.

