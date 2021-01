Microsoft planuje nowy kontroler z funkcjami podobnymi do DualSense?

Microsoft wysłał do posiadaczy konsol Xbox Series X/S kwestionariusz, w którym pyta ich i ewentualnie zainteresowanie nowymi funkcjami podobnymi do konkurencyjnego kontrolera DualSense marki Sony.

Xbox Series X jest konsolą wydajniejszą od PlayStation 5. Ma nie tylko minimalnie mocniejszy procesor, ale przede wszystkim dużo szybszy układ graficzny. Pomimo tego zdaje się, że gracze częściej chwalą urządzenie Sony za prawdziwe doświadczenie nowej generacji. Jednym z najczęściej wymienianych elementów jest nowy kontroler DualSense z adaptacyjnymi triggerami oraz haptycznymi wibracjami. Microsoft nie przygotował niczego podobnego, ale to może wkrótce się zmienić. Czyżby amerykańska firma szykowała nowy kontroler?

Xbox Series X z kontrolerem na wzór Sony DualSense?

Takie informacje można wywnioskować z kwestionariusza, który Microsoft wysłał posiadaczom Xbox Series X oraz Xbox Series S. W nim zapytał graczy między innymi o to, czy chcieliby oni zobaczyć unikalne funkcje Sony DualSense dodane do nowych konsol Microsoftu. Na ten moment nie wiemy, czy to zaledwie zwykłe badanie rynku, czy też może rzeczywista chęć wprowadzenia nowego kontrolera. Z pewnością pad to jeden z tych elementów, w których Microsoft aktualnie przegrywa z Sony. Nie bez powodu DualSense jest chwalony niemal przez wszystkich recenzentów i użytkowników, którzy podkreślają, że nowe funkcje są prawdziwą rewolucją.

Chociaż Xbox Series X na papierze wygląda na konsolę lepszą niż PlayStation 5, to Sony nie ma na razie powodów do obaw. Japońska konsola w ciągu pierwszy tygodni została kupiona przez około 3,7 mln osób. Dla porównania Xbox Series X/S znalazły 2,3 mln nabywców. To pokazuje, jak dużą rolę odgrywają przywiązanie do danej platformy oraz gry ekskluzywne, które zawsze były mocną stroną Sony.

Zobacz: Sony PlayStation 5 - nowa generacja pokazuje pazur

Zobacz: Twitch banuje popularną emotkę PogChamp z powodu wydarzeń w Kapitolu USA

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: KitGuru