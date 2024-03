Microsoft ma nowe komputery Surface dla firm

Microsoft zaprezentował nowe laptopy biznesowe, czyli modele Surface Pro 10 oraz Laptop 6 w wersji dla firm. Urządzenia te oferują zwiększoną wydajność, dłuższy czas pracy na baterii, więcej portów, antyrefleksyjne powłoki na wyświetlaczach oraz ulepszone zabezpieczenia.

Surface Pro 10 oraz Surface Laptop 6 dla firm, to pierwsze komputery Microsoftu, wyposażone w nowy klucz Copilot i zoptymalizowane pod kątem sztucznej inteligencji. Urządzenia są napędzane najnowszymi procesorami Intel Core Ultra, dzięki czemu Surface Pro 10 jest o 53% szybszy niż jego poprzednik, a Surface Laptop 6 jest dwa razy szybszy niż Laptop 5.

Zobacz: Microsoft Surface Pro 9 – test. Świetny laptop w obudowie tabletu

Zobacz: Microsoft szykuje nowe laptopy z serii Surface. Premiera już za chwilę

Microsoft Surface Pro 10 dla firm

Zamknięty w obudowie tabletu komputer Microsoft Surface Pro 10 dla firm został wyposażony w 13-calowy wyświetlacz PixelSense Flow o rozdzielczości 2880 x 1920 pikseli. Ma on jasność sięgającą 600 nitów oraz obsługuje technologię Dolby Vision IQ. Jest tu również powłoka antyrefleksyjna. Wbudowany akumulator ma pozwolić nawet na 19 godzin pracy i można go szybko naładować przy zasilaniu z mocą co najmniej 45 W.

Urządzenie może mieć do 64 GB RAM-u LPDDR5x oraz dysk SSD Gen4 o pojemności do 1 TB. W komplecie jest też grafika Intela (zintegrowana z procesorem), a także łączność Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3. Częścią obudowy jest podpórka z zawiasem, który umożliwia jej obrót o 165 stopni. Z kolei na klawiaturze jest przycisk Copilot. Surface Pro 10 ma ultraszerokokątną kamerę studyjną, dwa mikrofony studyjne z ostrością głosową oraz obsługę Dolby Atmos. Jest też czytnik NFC do bezpiecznego uwierzytelniania bez hasła.

Dokładniejszą specyfikację urządzenia Microsoft Surface Pro 10 dla firm zawiera ten dokument PDF.

Microsoft Surface Laptop 6 dla firm

Microsoft Surface Laptop 6 dla firm jest napędzane najnowszymi procesorach Intel Core Ultra z serii H, co ma zapewnić biznesmenom najwyższą wydajność w takich zadaniach, jak analiza danych, projektowanie graficzne czy tworzenie oprogramowania. Klawiatura została zaprojektowana z myślą o wygodzie i wydajności, zachowując słynne wrażenia z pisania na tablecie Surface. Nowy klawisz Copilot ma ułatwić dostęp do funkcji sztucznej inteligencji.

Użytkownicy mogą wybrać ekran dotykowy PixelSense o przekątnej 13,5 cala lub 15 cali, zoptymalizowany pod kątem interakcji dotykowej i wyposażony w powłokę antyrefleksyjną. Ma to zapewnić dobrą widoczność w różnych warunkach oświetleniowych. W komplecie jest obsługa Dolby Vision IQ i szkło Corning Gorilla Glass 5.

Wbudowany akumulator powinien pozwolić nawet na 19 godzin pracy. Z kolei za wydajną pracę odpowiada wskazany wyżej procesor, a także grafika Intel Arc Graphics. Laptop ma do 1 TB pamięci masowej, a także łączność Wi-Fi 6E. Są tu dwa mikrofony studyjne z fokusem głosowym i głośniki Omnisonic z obsługą Dolby Atmos. Jest też nowa kamera Surface Studio, która usprawnia rozmowy wideo za pomocą efektów Windows Studio, opartych na sztucznej inteligencji.

Klienci w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie mogą również zdecydować się na 15-calowy Surface Laptop 6 ze zintegrowanym czytnikiem kart inteligentnych, przeznaczony dla branż wymagających ulepszonych środków bezpieczeństwa.

Dodatkowe informacje o urządzeniu Microsoft Surface Laptop 6 można znaleźć w tym dokumencie PDF.

Dostępność i cena

Surface Pro 10 oraz Surface Laptop 6 są już dostępne w przedsprzedaży w USA z cenami zaczynającymi się od 1199,99 USD (4797 zł). Wkrótce laptopy powinny trafić również do Polski. Z kolei 20 maja 2024 roku prawdopodobnie zostaną zaprezentowane wersje konsumenckie tych urządzeń, w tym Surface Pro 10 z ekranem OLED.

Zobacz: Takich komputerów kupujemy coraz mniej, ale jest też zaskoczenie

Zobacz: Qualcomm z ważną obietnicą. Chodzi o granie na Windowsie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Microsoft

Źródło tekstu: Microsoft