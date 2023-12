Microsoft szykuje nowe laptopy z serii Surface. Premiera już za chwilę

Zbliżają się targi CES 2024 w Las Vegas, a to oznacza wiele premier sprzętowych. Jedną z nich mają być nowe laptopy Microsoftu z serii Surface Go oraz Surface Laptop Go.

Początek roku to tradycyjnie czas targów CES (Consumer Electronics Show), które odbywają się w Las Vegas. W ich trakcie wielu producentów prezentuje nowe sprzęty. Wśród tegorocznych premier będą nowe laptopy Microsoftu z serii Surface.

Nowe laptopy Microsoftu

Na CES 2024 Microsoft ma zaprezentować nowe modele Surface Go oraz Surface Laptop Go. W ofercie firmy z Redmond mają pojawić się egzemplarze zarówno z układami ARM, jak i Intela. W obu przypadkach komputery mają być wyposażone w dedykowane chipy do AI, co sugeruje wykorzystanie procesorów Meteor Lake oraz Snapdragon X.

Jednym z nowych modeli ma być Surface Laptop 6. Ten ma być oferowany w dwóch wersjach: z ekranem o przekątnej 13,8 cala oraz w większym wariancie z 15-calowy wyświetlaczem. Komputer ma oferować więcej złączy USB (dwa USB-C i jedno USB-A), port Surface Connect, touchpada z haptycznymi wibracjami oraz dedykowany przycisk Copilot.

Poza tym firma z Redmond ma zaprezentować też model Surface Pro 10, który nadal ma być połączeniem tabletu i laptopa. Urządzenie ma być wyposażone w 13-calowy ekran z HDR. W zestawie z tabletem nie będzie klawiatury, ale pomimo tego ma on być wyposażony w przycisk do obsługi Copilot.

Targi CES 2024 oficjalnie rozpoczynają się 9 stycznia i potrwają do 12 stycznia. Jednak pierwsze prezentacje nowych sprzętów rozpoczną się już kilka dni wcześniej.

