Microsoft ma nowe komputery. Oto Surface Laptop 13" i Surface Pro 12"

Jesteśmy podekscytowani kontynuacją współpracy z Microsoftem przy rozszerzaniu ekosystemu Snapdragon Copilot+ PC o Surface Laptop i Surface Pro. Oba urządzenia napędzane są przez Snapdragon X Plus (8-rdzeniowy) z NPU o mocy 45 TOPS, dostarczając wydajność, szybkość i żywotność baterii, jakich oczekują klienci, wraz z ekskluzywnymi doświadczeniami AI zaprojektowanymi do usprawniania pracy i pomagania użytkownikom skupić się na tym, co najważniejsze.

Nowy Surface Laptop 13 cali: Stworzony dla Twojego stylu pracy i życia

13-calowy Surface Laptop to najsmuklejszy i najlżejszy model w dotychczasowej historii tej linii – stworzony z myślą o mobilności, zbudowany dla wydajności i wzbogacony mocą AI. Jest mniejszy niż standardowy notebook, co ułatwia jego przenoszenie. Ma obudowę z anodyzowanego aluminium klasy premium i jest dostępny w trzech kolorach: Ocean , Violet i Platinum . Uzupełnieniem może być mysz Surface Arc Mouse , dostępna w dopasowanych odcieniach Ocean i Violet.

Napędzany procesorem Snapdragon X Plus z NPU 45 TOPS, nowy Surface Laptop jest o 50% szybszy niż Surface Laptop 5 i, jak zapewnia Microsoft, przewyższa wydajnością MacBooka Air M3. Zapewnia błyskawiczną responsywność, niezbędną do efektywnej pracy. Urządzenie oferuje najdłuższy czas pracy na baterii spośród wszystkich dotychczasowych modeli Surface: do 23 godzin odtwarzania wideo lub do 16 godzin aktywnego przeglądania Internetu, co umożliwia pracę z dowolnego miejsca bez konieczności ładowania. Uniwersalne szybkie ładowanie przez USB-C dodatkowo ułatwia utrzymanie energii w podróży.