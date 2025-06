Microsoft jednak umie w laptopy, a Media Expert w promocje

Zacznijmy tu od specyfikacji tego małego, mobilnego cudu techniki. Mamy tu do czynienia z 12,45-calowym ekranem IPS o rozdzielczości 1536 × 1024 pikseli . A wszystko to w formacie 3:2, dzięki czemu edycja tekstu, czy przeglądanie sieci jest niezwykle wygodne, mimo pozornie małej przekątnej ekranu. Jego sercem jest układ Intel Core i5-1235U , którego wspiera 16 GB RAM DDR5 o częstotliwości taktowania 4800 MHz, a na dane użytkownika przeznaczono 256 GB.

Microsoft Surface Laptop Go 3 idealny do podróży

To w połączeniu z mocną baterią i wagą wynoszącą zaledwie 1,13 kg daje nam taniego laptopa, którego bez problemu zmieścimy do niemal każdej torby, czy plecaka i jednocześnie nawet nie odczujemy tam jego obecności. Może to więc być świetny laptop dla ucznia, do pracy biurowej, lub studenta, który często wraca do domu. A wszystko to w atrakcyjnej cenie 2999,99 zł.