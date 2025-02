MediaMarkt szaleje. Najtańszy iPad w świetnej promocji

Uważam, że obecnie zakup iPada jest lepszym wyborem, niż sięgnięcie po taniego laptopa. Nawet jeśli mówimy tu o Chromebooku. Wiem, bo sam dwa wcześniej przerobiłem. W tej promocji za 1399 złotych dostajemy sprzęt ze świetnym ekranem , który działa niezwykle szybko i płynnie , oferując przy tym bardzo długi czas pracy na pojedynczym ładowaniu. Dodatkowo mamy dostęp do szerokiej bazy aplikacji w tym tych półprofesjonalnych do obróbki grafiki, montażu filmów, czy muzyki.

Tani iPad to świetny iPad

Po podłączeniu klawiatury również nie mamy na co narzekać. Chociaż iPadOS to system stworzony z myślą o obsłudze palcem i rysikiem, to działają na nim skróty klawiszowe znane z MacOS. Samo dłuższe przytrzymanie klawisza cmd wyświetla nam natomiast ich pełną listę na ekranie. Oczywiście sprzęt ten nadaje się nie tylko do pracy. Jego głośniki grają naprawdę świetnie, filmy ogląda się na nim niezwykle przyjemnie, a dzięki proporcjom przeglądanie sieci jest piekielnie wygodne. A wszystko to może być Wasze za jedyne 1399 złotych.