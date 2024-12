Masz ten głośnik? Natychmiast go zutylizuj, grozi ci pożar

Anker jest w opałach. Firma zmuszona jest wycofać trzy głośniki, które sprzedawała. Powodem jest ryzyko wystąpienia pożaru.

3 modele Anker Soundcore A3102 są wadliwe

Jak ustalono, pewna partia głośników Anker Soundcore A3102 stwarzała ryzyko przegrzania, które mogło potencjalnie doprowadzić do pożaru. Były to modele: A3102016, A3302011, i A3302031. Modele te były produkowane w marcu i kwietniu 2023 r. Według statystyk, za pośrednictwem Amazon sprzedało się około 69 tysięcy sztuk tych głośników w USA oraz 9764 szt. w Kanadzie.

Jednak to nie jest cały obraz sytuacji, gdyż głośniki te były w obiegu na przykład w Amazon UK, a nawet polskim Allegro. W sumie pojawiły się 33 zarejestrowane przypadki przegrzania baterii litowo-jonowych w głośnikach Anker. W większości przypadków pojawił się dym i mały ogień, ale w jednej sytuacji użytkownik doznał drobnego poparzenia.

W przypadku posiadania jednego z wyżej wymienionych modeli, producent zachęca do sprawdzenia jego numeru seryjnego na specjalnej stronie, by dowiedzieć się czy grozi nam niebezpieczeństwo. Jeśli numer seryjny nie składa się z 16 znaków, to znaczy, że z danym głośnikiem wszystko jest w porządku. W innym przypadku, Anker zaleca natychmiastowe wyłączenie urządzenia, po czym należy oczekiwać kontaktu od wsparcia technicznego firmy. Ostatecznym krokiem będzie utylizacja urządzenia w specjalnie przeznaczonym do tego zakładzie.

