Masz bardzo skromny budżet, a chciałbyś kupić laptopa do gier? Tej okazji nie możesz przegapić

Mowa tu o HP Victus 15 . Jest to laptop, który z pewnością zadowoli nie tylko mniej wymagających graczy, ale także wszystkich tych, którzy szukają taniego laptopa do pracy z narzędziami wymagających wydajnej karty graficznej. Zacznijmy od ekranu. Znajdziemy tu 15,6-calową, matową matrycę IPS, o rozdzielczości Full HD i z odświeżaniem 144 Hz. Idealnie więc sprawdzi się ona w tytułach e-sportowych.

HP Victus 15

Mamy tu do czynienia z 6-rdzeniowym i 12-wątkowym układem AMD Ryzen 5 8645HS, którego wspiera 32 GB RAM DDR5 o taktowaniu 5600 MHz w dwóch kościach po 16 GB. Do dyspozycji dostajemy także 1 TB pamięci na gry i programy. Jeśli chodzi o grafikę, to znajdziemy tu zarówno układ zintegrowany, którym jest Radeon 760M, jak i dedykowany. W tym przypadku mowa o RTX 3050 z 6 GB vRAM. I chociaż ten ostatni element wypada nieco rozczarowująco, to całkowicie kompensuje go cena, która wynosi jedyne 2899 zł.