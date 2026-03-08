Marzy Ci się nowy TV w tym roku? Tak będą wyglądać ceny

Tyle przyjdzie zapłacić za nowe LG OLED TV na 2026 r.

Ujawnione ceny są na rynek amerykański, ale na ich bazie można realistycznie oszacować, jak będą wycenione w Europie odnosząc się do cen z 2025r. za linię "5". Zanim zapytacie - ceny są identyczne jak w zeszłym roku.

Tak więc za model C6 (który jest standardowy w portfolio LG) przyjdzie Amerykanom zapłacić:

42" - 1400 USD

48" - 1600 USD

55" - 2000 USD

65" - 2700 USD

Z kolei jego bardziej zaawansowany kuzyn C6H z technologią Hyper Radiant Color (znacznie wyższa jasność i lepsze przetwarzanie kolorów), jest oferowany w dwóch wersjach:

77" - 3700 USD

83" - 5300 USD

Natomiast LG G6 (który ma podobną charakterystykę co C6H, ale używa drugiej generacji 4-warstwowego panelu RGB Tandem OLED) ma być wyceniony następująco:

55" - 2500 USD

65" - 3400 USD

77" - 4500 USD

83" - 6500 USD

97" - 25000 USD

Przekładając to na europejskie realia, LG C5 z 2025 r. w USA kosztował 2000 dolarów amerykańskich, podczas gdy w Europie - 1900 euro. W Polsce ten model kosztował 7199 zł (rekomendowana cena detaliczna producenta), choć w praktyce sklepy sprzedawały go za 7999 zł na premierę. Ceny amerykańskie linii "6" są identyczne względem "5" z różnicą C6H (które kosztuje 100 USD mniej).

Dla porównania tutaj są europejskie ceny z 2025 r.:

LG C5

42" - 1700 EUR

48" - 1800 EUR

55" - 2400 EUR

65" - 3200 EUR

77" - 4600 EUR

83" - 7200 EUR

LG G5

48" - 2100 EUR

55" - 2800 EUR

65" - 4000 EUR

77" - 5500 EUR

83" - 8700 EUR

97" - 30000 EUR

LG B5

48" - 1700 EUR

55" - 1900 EUR

65" - 2800 EUR

77" - 4300 EUR

83" - 6000 EUR

LG nie podało jeszcze cen dla modeli B6 (budżetowych) i linii W6. Serie C6, C6H i G6 trafią do sprzedaży w USA już w marcu 2026 r.