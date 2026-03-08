Marzy Ci się nowy TV w tym roku? Tak będą wyglądać ceny
Firma LG właśnie ogłosiła ceny swoich nowych telewizorów z wyższej półki na 2026 rok. Wiemy, czego się spodziewać po modelach LG OLED C6, C6H oraz G6.
Tyle przyjdzie zapłacić za nowe LG OLED TV na 2026 r.
Ujawnione ceny są na rynek amerykański, ale na ich bazie można realistycznie oszacować, jak będą wycenione w Europie odnosząc się do cen z 2025r. za linię "5". Zanim zapytacie - ceny są identyczne jak w zeszłym roku.
Tak więc za model C6 (który jest standardowy w portfolio LG) przyjdzie Amerykanom zapłacić:
- 42" - 1400 USD
- 48" - 1600 USD
- 55" - 2000 USD
- 65" - 2700 USD
Z kolei jego bardziej zaawansowany kuzyn C6H z technologią Hyper Radiant Color (znacznie wyższa jasność i lepsze przetwarzanie kolorów), jest oferowany w dwóch wersjach:
- 77" - 3700 USD
- 83" - 5300 USD
Natomiast LG G6 (który ma podobną charakterystykę co C6H, ale używa drugiej generacji 4-warstwowego panelu RGB Tandem OLED) ma być wyceniony następująco:
- 55" - 2500 USD
- 65" - 3400 USD
- 77" - 4500 USD
- 83" - 6500 USD
- 97" - 25000 USD
Przekładając to na europejskie realia, LG C5 z 2025 r. w USA kosztował 2000 dolarów amerykańskich, podczas gdy w Europie - 1900 euro. W Polsce ten model kosztował 7199 zł (rekomendowana cena detaliczna producenta), choć w praktyce sklepy sprzedawały go za 7999 zł na premierę. Ceny amerykańskie linii "6" są identyczne względem "5" z różnicą C6H (które kosztuje 100 USD mniej).
Dla porównania tutaj są europejskie ceny z 2025 r.:
LG C5
- 42" - 1700 EUR
- 48" - 1800 EUR
- 55" - 2400 EUR
- 65" - 3200 EUR
- 77" - 4600 EUR
- 83" - 7200 EUR
LG G5
- 48" - 2100 EUR
- 55" - 2800 EUR
- 65" - 4000 EUR
- 77" - 5500 EUR
- 83" - 8700 EUR
- 97" - 30000 EUR
LG B5
- 48" - 1700 EUR
- 55" - 1900 EUR
- 65" - 2800 EUR
- 77" - 4300 EUR
- 83" - 6000 EUR
LG nie podało jeszcze cen dla modeli B6 (budżetowych) i linii W6. Serie C6, C6H i G6 trafią do sprzedaży w USA już w marcu 2026 r.
Wkrótce powinniśmy się oficjalnie dowiedzieć odnośnie ich cen na Europę, ale nie powinny ulec zmianie względem zeszłego roku i wszystko o tym świadczy. Co więcej, ulepszyły się metody produkcji paneli typu OLED i powinno się to przełożyć na tendencję zniżkową w cenach w przeciągu kilku najbliższych lat.