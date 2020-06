Marshall Emberton – kultowe wzornictwo i nowoczesna technika w bezprzewodowym głośniku

Do oferty Marshall dołączy niebawem przenośny głośnik bezprzewodowy, idealny na wakacje. Marshall Emberton to najmniejszy głośnik w szanowanej rodzinie.

Głośnik Marshall Emberton łączy dobrze znane gitarzystom wzornictwo, nawiązujące do renomowanych wzmacniaczy ze wzmocnioną konstrukcja i nowoczesnymi możliwościami łączności. Marshall obiecuje nam wysoką jakość dźwięku w kompaktowej obudowie.

Marshall Emberton jest mały, ale potężny. Jego moc jest nieproporcjonalna do rozmiarów. Zastosowany w nim został także system True Stereofonic, który zapewni brzmienie 360°. Specjalnie dostrojone komponenty audio wzmacniają wielokierunkowy dźwięk, zapewniając mocne i czyste brzmienie w całym zakresie częstotliwości. Do połączenia bezprzewodowego wykorzystywany jest Bluetooth 5.0.

Głośnik zapewnia ponad 20 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu. Można go także szybko naładować – już po 20 minutach jest gotowy do pracy przez kolejne 5 godzin. Dzięki silikonowej obudowie i metalowej maskownicy będzie też trwały i elegancki.

Klasa wodoszczelności IPX7 oznacza, że można zanurzyć go na maksymalnie 30 minut metr pod wodą i nic mu nie będzie. Co ważne, Marshall Emberton waży tylko 0,7 kg i mieści się w dłoni. Do obsługi służy wielokierunkowy przełącznik na górze obudowy.

Marshall Emberton będzie kosztował 649 zł. Będzie można go kupić od 1 sierpnia u autoryzowanych partnerów marki Marshall: Media Expert, Media Markt, X-KOM, RTV Euro AGD, Komputronik i innych.

