MacBook Air M2 16 GB kupisz dziś za 3949 złotych. W tej cenie tylko brać

Tu warto podkreślić, że o ile MacBook Air M1 był rewolucją jeśli chodzi o procesor, to wciąż był on zaprojektowany w poprzednim stylu. To właśnie MacBook Air M2 wprowadził nowy projekt, który obowiązuje po dziś dzień. Poza wyższą wydajnością i znacznie udoskonalonym procesorem przynosi on większy ekran przy zachowaniu starych wymiarów dzięki zastosowaniu węższych ramek. Owszem, dostajemy notcha, ale ten nie przeszkadza. Standardowo go nie widać, ponieważ pasek opcji, który się ukrywa w tej części ekranu, jest przyciemniony, dopóki nie najedziemy na niego kursorem myszy. I chociaż jest to tylko LCD, to trzeba się naprawdę mocno przyjrzeć, aby zauważyć, że jest to ekran, a nie element jego ramki.