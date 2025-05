MacBook Air M2 16 GB jest dziś w świetnej cenie. Aż wstyd przegapić taką okazję

Przyznaję się bez bicia: nigdy nie miałem do czynienia z MacBookiem Air M2 . Jednak od kilku tygodni bardzo intensywnie korzystam z modelu z procesorem M4, który to różni się od niego głównie zastosowanym procesorem, nowszymi standardami łączności i lepszą kamerką. Obudowa, klawiatura, czy ekran pozostają te same . Dlatego też mogę z czystym sumieniem stwierdzić, że w pewnych konkretnych wymaganiach jest to jeden z najlepszych laptopów na rynku w cenie 3699 zł – bo właśnie tyle kosztuje on w promocji.

MacBook Air M2

Od razu podkreślę to, co jest w tytule: mowa tu o wariancie z 16 GB RAM. Jeśli chodzi o pamięć wbudowaną, to mamy jej 256 GB. Sam laptop oferuje naprawdę wysoką wydajność, przy jednocześnie całkowicie bezgłośnej pracy. Jest to zasługa chłodzenia pasywnego. Mimo to w pracach typowo biurowych w ogóle się nie nagrzewa. Przeglądanie sieci, pisanie tekstów, czy obróbka grafik w GIMP-ie z laptopem na kolanach jest szybka i komfortowa. Klawiatura w nim to istna poezja: chociaż przestawienie się z układu Windowsowego chwilę trwa, to pisanie na niej jest niezwykle wygodne. Lepiej wypada tylko ekran, który prezentuje bardzo ładne, naturalne kolory. Dodatkowo w rozdzielczości 2560 × 1664 pikseli. Filmy i te nieliczne gry pod Maca wyglądają na nim wręcz zjawiskowo. Nie można także przejść obojętnie obok baterii, która oferuje do kilkunastu godzin pracy na urządzeniu. A wszystko to przy masie wynoszącej zaledwie 1,24 kg. Jeśli więc nie jesteś zapalonym graczem, to za 3699 zł lepszego laptopa do pracy w podróży po prostu nie znajdziesz.