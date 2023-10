Ergonomiczna i kompaktowa. Logitech Wave Keys będzie hitem sezonu

Zdrowie pleców i wygodę przy komputerze można pogodzić. Ta klawiatura łączy dwa światy.

Logitech ma pomysł, jak zadbać o zdrowie osób korzystających dużo z komputera, ale bez zmuszania ich do pisania na dziwacznej, podzielonej klawiaturze. Nowa Logitech Wave Keys znajduje się w połowie drogi między typową klawiaturą ergonomiczną i typową, prostą klawiaturą do biura czy domu. Przez to przesiadka z klasycznego prostokąta nie będzie tak uciążliwa, jak byłaby w przypadku zmiany na przykład na „złamaną” K860.

Logitech Wave Keys – pisz jak Cię natura stworzyła

Logitech Wave Keys została wyrzeźbiona tak, by zapewnić naturalną pozycję rąk podczas pisania. Nasze kończyny nie są płaskie, nasze stawy to nie suwnice. Nie ma więc powodu, by zmuszać je do pracy na płaskim narzędziu, jakim jest typowa klawiatura. Logitech Wave Keys, jak wskazuje nazwa, została „pofalowana”, by zapewnić nadgarstkom, łokciom, ramionom i plecom naturalną i bezwysiłkową pozycję.

Przy tym klawiatura została zaprojektowana z myślą o potrzebach biur i osób pracujących przy komputerze. Stąd, choć jej konstrukcja jest dość kompaktowa, nie został usunięty blok numeryczny. Klawiaturę można sparować z trzema urządzeniami i przełączać się między nimi z pomocą wygodnych przycisków. Jej zasilanie to dwie baterie AAA, które wystarczą na dwa lata pracy.

Logitech Wave Keys można spersonalizować w aplikacji Logi Options+. Istnieje możliwość podmiany działania klawiszy multimedialnych, ustawienia niektórych funkcji dla konkretnych programów, a także tworzenia makr, by ułatwić często wykonywane zadania. Od strony konstrukcji zaś warto zwrócić uwagę na nóżki, które minimalnie podniosą tył klawiatury oraz fenomenalną poduszkę pod nadgarstki, wykonaną z kilku warstw pianki z pamięcią kształtu.

Klawiatura Logitech Wave Keys będzie dostępna w wersji „for business” z odbiornikiem Logi Bolt, przygotowaną do centralnego zarządzania oraz konsumenckiej. Obie można połączyć także przez Bluetooth. Klawiatury trafią do sklepów 13 października. Sugerowana cena detaliczna wariantu konsumenckiego to 349 zł – to kolejny argument za tym, by wybrać ten model, a nie rzucać się od razu na głęboką wodę ze znacznie droższą Logitech Ergo K860. Odmiana biznesowa trafi do Polski w listopadzie.

Logitech Wave Keys jest już na moim biurku. Pierwsze wrażenie zrobiła bardzo dobre – rzeczywiście jest wygodna, relatywnie cicha i zajmuje na biurku mniej miejsca niż moja Ergo K860. Niebawem napiszę, jak poradzi sobie w czasie długich sesji przy pisaniu artykułów.

