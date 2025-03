Lidl rzucił ofertę dnia. Warto się pospieszyć, bo to tylko 79 złotych

Do kolekcji sprzętów w atrakcyjnej cenie, marki Parkside, dołącza akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V. Tylko w dzisiejszym dniu, mamy możliwość zakupu za 79 złotych. To promocja na poziomie 33 procent, zatem, jeśli ktoś jest zainteresowany i chciałby dołożyć kolejny sprzęt do swojego warsztatu domowego, to warto skorzystać. I jak to przy tego typu ofertach bywa, warto się pospieszyć, bowiem mają to do siebie, że znikają w dość szybkim tempie.