Lidl rzucił małe AGD, które warto mieć pod ręką. "Jest świetne"

Już po liczbie opinii (448), łatwo się zorientować, że to bardzo popularny sprzęt w każdym polskim domu. Co najważniejsze, większość opinii jest pozytywnych. Urządzenie to polecane jest przez 87% użytkowników.

Opiekacz do kanapek SILVERCREST, 3w1

Model ten posiada wymienne wkładki do kanapek, gofrów oraz do grilla. Dzięki temu, że są wymienne, można je łatwo wymontować i włożyć do zmywarki lub umyć ręcznie. Zostały pokryte wysoką jakościowo powłoką nieprzywierającą, co sprawia, że kanapki nie przywierają.