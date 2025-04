Lidl przecenił swoje kultowe narzędzie. Taka cena tylko dzisiaj!

Każdy zapalony majsterkowicz powinien posiadać tego typu sprzęt w swoim warsztacie. Co do tego, nie mamy żadnych wątpliwości. W dniu dzisiejszym, czyli 24 kwietnia 2025, zakupimy to narzędzie w promocyjnej cenie, za 119 złotych. Cena regularna urządzenia to 159 złotych. Zatem, to wymarzona okazja dla tych, którzy wypatrują promocji na sprzęt marki Parkside.