Lidl pozamiatał. Promocja dostępna tylko dzisiaj

Promocja w Lidlu

W dzisiejszej promocji Lidla w ramach produktu dnia dostępny jest odkurzacz piorący Parkside PWS 20 D3 , który pozwala na czyszczenie zarówno na mokro, jak i na sucho. Ma on moc ssania na poziomie 16 kPa, co przekłada się na siłę ssania 250 airwatów.

Nieźle prezentuje się też dołączony do zestawu komplet akcesoriów, na który skłądają się: 1 dysza piorąca do czyszczenia tapicerki, 1 dysza piorąca z nasadką do twardych powierzchni, 1 dysza podłogowa, 1 dysza do tapicerki, 1 dysza szczelinowa, 2 rury ssące (495 mm każda), 1 filtr piankowy (odkurzanie na mokro), 1 papierowy worek filtrujący (odkurzanie na sucho) i 100 ml środka do czyszczenia dywanów i tapicerki