Lidl rzucił za 44,90 zł. Taka cena tylko w poniedziałek

Opalarka nie tylko do rozpalania grilla

I choć sezon grillowy nieuchronnie zmierza ku końcowi, to warto nabyć opalarkę, po promocyjnej cenie, z myślą o przyszłym lecie. Nie zajmuje za dużo miejsca i jest łatwa do przechowywania. Jeśli zatem komuś brakuje w domowym warsztacie właśnie tego rodzaju sprzętu, warto się zainteresować dzisiejszą promocją. Opalarka, 2000 W tylko w dzisiejszym dniu kosztuje 44,90 złotych. Użytkownicy chwalą sprzęt nie tylko za doskonały stosunek jakości do ceny, ale także za bardzo dobre działanie.

Praktyczny pistolet termiczny. Łatwy w użyciu, wydajny i dobrej jakości produkt. Bardzo dobry stosunek jakości do ceny. chwali produkt jeden z klientów.

Bardzo dobre narzędzie, nie ma co narzekać. Doskonały stosunek jakości do ceny, jestem bardzo zadowolony z zakupu. dodaje inny zadowolony nabywca opalarki.

Opalarka — do czego nam się może przydać?

Okazuje się, że to bardzo przydatny sprzęt, który warto mieć pod ręką. Służy do odklejania, formowania lub podgrzewania. Idealne narzędzie także do rozpalania grilla. Posiada dwustopniowe regulowanie temperatury oraz nadmuchu.