Sprzęt

Lidl rzucił za 44,90 zł. Taka cena tylko w poniedziałek

Lidl nie byłby sobą, gdyby w ofercie dnia nie umieścił czegoś dla majsterkowiczów. Tylko dzisiaj, czyli w poniedziałek 15 września 2025, wysoko ocenianą przez użytkowników opalarkę dostaniemy za jedyne 44,90 złotych.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:21
Opalarka nie tylko do rozpalania grilla

I choć sezon grillowy nieuchronnie zmierza ku końcowi, to warto nabyć opalarkę, po promocyjnej cenie, z myślą o przyszłym lecie. Nie zajmuje za dużo miejsca i jest łatwa do przechowywania. Jeśli zatem komuś brakuje w domowym warsztacie właśnie tego rodzaju sprzętu, warto się zainteresować dzisiejszą promocją. Opalarka, 2000 W tylko w dzisiejszym dniu kosztuje 44,90 złotych. Użytkownicy chwalą sprzęt nie tylko za doskonały stosunek jakości do ceny, ale także za bardzo dobre działanie. 

Praktyczny pistolet termiczny. Łatwy w użyciu, wydajny i dobrej jakości produkt. Bardzo dobry stosunek jakości do ceny.

chwali produkt jeden z klientów.

Bardzo dobre narzędzie, nie ma co narzekać. Doskonały stosunek jakości do ceny, jestem bardzo zadowolony z zakupu.

dodaje inny zadowolony nabywca opalarki. 

Opalarka — do czego nam się może przydać?

Okazuje się, że to bardzo przydatny sprzęt, który warto mieć pod ręką. Służy do odklejania, formowania lub podgrzewania. Idealne narzędzie także do rozpalania grilla. Posiada dwustopniowe regulowanie temperatury oraz nadmuchu. 

Urządzenie posiada solidną obudowę z miękkim uchwytem. Można go także ustawiać w pozycji pionowej podczas pracy stacjonarnej. Wymiary urządzenia to ok. 229 × 79 × 201 mm, a waga ok. 870 g.

Opalarka z Lidla
telepolis
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Lidl