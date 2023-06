Lidl z przydatnym sprzętem. W sobotę kupisz za raptem 46 zł

W Lidlu pojawiły się urządzenia do pomiaru ciśnienia akustycznego. Dzięki temu urządzeniu dowiesz się, czy dźwięki pobliskiej budowy nie przekraczają dopuszczalnych norm.

Życie w mieście, szczególnie w bloku wystawia mieszkańców na przeróżne głośne dźwięki. To do sąsiada z góry przyjadą wnuki i skaczą, że aż się sufit trzęsie, to w klatce obok jest remont, albo po prostu deweloper stawia kolejny blok zaraz obok twojego. O ile chwilowy hałas jest niedogodnością, którą można zignorować, tak codzienne dudnienie maszyn budowlanych przez kilka miesięcy może być już niebezpieczne dla zdrowia.

Lidl wyprzedaje sprzęt, który pomoże walczyć z hałasem

Jeżeli w pobliżu twojego domu lub mieszkania aktualnie prowadzone są prace budowlane, to warto zaopatrzyć się w sprzęt, który pozwoli sprawdzić, czy nie są przekraczane normy dotyczące hałasu. Lidl w swojej ofercie ma urządzenie do pomiaru ciśnienia akustycznego, które już wkrótce zostanie objęte promocją.

Sonometr marki Parkside będzie można kupić za 46,12 złotych, lecz z promocji będzie można skorzystać wyłącznie przez jeden dzień w sobotę 8 lipca. Co więcej, urządzenie w cenie promocyjnej dostępne będzie wyłącznie w sklepach stacjonarnych. Od poniedziałku 10 lipca nadal będzie je można kupić, lecz już trzeba będzie za nie zapłacić 59,90 złotych.

