Lidl rzucił sprytne urządzenie AGD. To dobrze wydane 89,90 zł

Gofrownica z Lidla

Są tacy, którzy uważają, że gofrownica to zbędny gadżet na kuchennym blacie. Ale jeśli chcą przekonać się na własnej skórze, że wcale tak nie jest, wystarczy, że przejdą się do Lidla i zaopatrzą się w gofrownicę za 89,90 złotych. To idealna cena, aby wypróbować, czy tego typu sprzęt faktycznie sprawdzi się w naszym domu. Dzięki temu urządzeniu poczujemy się jak nad polskim morzem.