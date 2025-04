Lidl wjeżdża z nową promocją. Kupon z aplikacji obniży cenę o 100 zł

Niezależnie od tego, jak kapryśna bywa pogoda, to jednak mamy już wiosnę i to najwyższy czas, aby zadbać o nasze zielone otoczenie. Od 7 do 13 kwietnia z kuponem z aplikacji Lidla, możemy zakupić elektryczny wertykulator i aerator 2w1 o 100 złotych taniej od ceny regularnej (cena ta wynosi 499 złotych). Sprzęt do nabycia tylko w sklepie internetowym Lidla. Lepiej się jednak pospieszyć, bo właśnie teraz jest spore zapotrzebowanie na tego typu urządzenia, co sprawia, że zdecydowana większość z nich znika z tempie natychmiastowym.

Elektryczny wertykulator i aerator 2w1, 1800 W

To urządzenie wielofunkcyjne z dwoma wymiennymi wałkami roboczymi. Pierwszy wałek to wałek wertykulatora z 10 podwójnymi nożami, drugi to rolka aeratora z 44 stalowymi pazurami sprężynowymi, idealnymi do zwalczania mchu i strzechy trawnika. Urządzenie zostało wyposażone w wydajny silnik o mocy 1800 W. Nadaje się do trawników o powierzchni do 600 metrów kwadratowych. W zestawie dostaniemy także worek zbiorczy z okienkiem poziomu wypełnienia.