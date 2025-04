Twój telewizor właśnie staje się przestarzały. Zapadła epokowa decyzja

LG żegna się z technologią LCD

Firma LG Display właśnie sprzedała swój ostatni zakład produkcyjny paneli LCD do telewizorów . Fabryka w Guangzhou zmieniła właściciela i znajduje się w rękach chińskiego giganta TCL. Umowa została wstępnie zawiązana już we wrześniu 2024 r. , a teraz właśnie ją sfinalizowano. Wartość transakcji opiewa na 1,47 miliarda dolarów .

Tym samym LG idzie w ślady rywali z Samsung Display, którzy porzucili technologię LCD i sprzedali wszystkie patenty z nią związaną także do TCL CSOT we wrześniu 2022 r. LG zamierza zainwestować pieniądze ze sprzedaży fabryki na rzecz rozwój technologii OLED, a panele LCD będzie produkować jedynie w małym nakładzie do niektórych urządzeń elektronicznych.