ThinkPad T590 przestał istnieć. Lenovo ma nowe nazwy i nowe procesory

Nie będzie więcej ThinkPadów T590, T490 czy X390. Lenowo upraszcza nazewnictwo laptopów i zamiast nich wprowadzi T15, T14 i X13. Od razu wiadomo, jaką przekątną matrycy ma który model.

Fani niezawodnych laptopów ThinkPad muszą przyzwyczaić się do nowych nazw. Lenovo zapowiedziało nową linię ThinkPadów z procesorami Intela 10. generacji. Niektóre modele będą dostępne także z APU AMD Ryzen Pro 4000 Mobile. W serii T i X będą dostępne układy graficzne Nvidia GeForce MX330 i słabsze. RAM-u możemy mieć od 4 do 48 GB, zależnie od modelu. Lenovo zapewni też szeroki wybór matryc aż do 4K (również OLED).

Ponadto w nowych modelach ThinkPadów znajdziemy karty Wi-Fi obsługujące standard Wi-Fi 6. Opcjonalnie można wyposażyć je w modem LTE Cat. 16. Każdy z nich ma także głośniki Dolby Audio i przeszedł 22 testy wytrzymałości normy militarnej Mil-STD 810G.

Nowy ThinkPad – jak się połapać?

Nowe nazewnictwo nie powinno być kłopotliwe dla wieloletnich miłośników marki, a na pewno będzie łatwiejsze dla osób mniej zorientowanych na rynku. Przede wszystkim numer po literze oznacza rozmiar matrycy, a nie jakąś tajemniczą generację urządzenia. Nie oszukujmy się – nowicjuszowi T590 nic nie mówi o rozmiarze i zastosowaniach komputera.

Oznaczenia literowe pozostają bez zmian: T dla przenośnych stacji roboczych, X dla mobilnych, a L dla tańszych. Dopisek Yoga niezmiennie informuje o tym, że laptop może pracować też jako tablet.

Modele ThinkPad X13, X13 Yoga, T14, T14s i T15 dostaną jaśniejsze ekrany i ochronę Privacy Guard. Seria L zaś będzie cieńsza i dostanie nowe możliwości obsługi dotykowej.

Ceny podane w dolarach układają się następująco:

Thinkpad L14 – $649

Thinkpad L15 – $649

Thinkpad L13 – $679

Thinkpad L13 Yoga – $799

ThinkPad T14 – $849

ThinkPad X13 – $849

ThinkPad T14s – $1,029

ThinkPad T15 – $1,079

ThinkPad X13 Yoga – $1,099

Są to ceny modeli o podstawowej specyfikacji. Nowe laptopy Lenovo będą dostępne wiosną.

Źródło zdjęć: Lenovo, wł.

Źródło tekstu: Lenovo USA